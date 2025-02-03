Як часто треба прати джинси: поради експертів

Існує думка, що для джинсового одягу чим менше прання, тим краще, проте чи справді це так, спробуємо розібратися.

Видання Real Simple розповіло, як часто потрібно прати джинси. Деякі предмети одягу, наприклад, спідня білизна чи спортивний одяг, потребують ретельного прання після кожного використання, тоді як джинси, як правило, витримують набагато довшого носіння та не втрачають свій первісний вигляд.

Часте прання — руйнування тканини

Кожного разу, коли ви перете джинси, ви піддаєте денім руйнуванню: часте прання може позбавити їх природного вигляду, послабити тканину та спричинити вицвітання кольору. Рекомендується вивертати джинси навиворіт і використовувати холодну воду разом із високоякісним мийним засобом. Таке обережне ставлення допомагає зберегти колір, м’якість тканини та подовжити життя улюбленої моделі.

Частота прання

Звичайне носіння: якщо ви носите джинси не щодня, а лише декілька разів на місяць, їх можна прати після приблизно 10 носінь або ж тоді, коли вони починають неприємно пахнути чи забруднюватися.

Для тих, хто носить джинси щодня: якщо джинси – ваш постійний супутник, варто контролювати їхній стан. Періть їх, коли вони набувають запаху, а між носіннями освіжайте за допомогою засобів для догляду за тканиною.

Рекомендується проводити прання кожні шість тижнів. Якщо джинси через особливості хімії вашого тіла забруднюються чи набувають запаху вже через два дні, покладіть їх на ніч у морозильну камеру. Це своєрідний спосіб "оновлення" без шкоди для тканини.

Поради:

Прання за потреби: прання проводьте лише тоді, коли джинси забруднені чи відчувається неприємний запах. Це дозволить зберегти форму, якість та колір тканини.

Попередня обробка: нові джинси бажано попередньо замочити у ванні у прохолодній воді та оцтом. Так ви зменшите ризик перенесення барвника під час прання.

Очищення плям: між праннями можна видаляти окремі плями теплою вологою тканиною. Для освіження запаху використовуйте освіжувач тканин або просто повісьте джинси на свіжому повітрі.

Уникайте використання гарячої води: ніколи не використовуйте гарячу воду для прання джинсів, оскільки висока температура руйнує тканину. Також відмовтеся від сушіння в автоматичній сушильній машині – це призведе до втрати еластичності та передчасного зношування.

Правильне зберігання: замість того, щоб складати джинси у переповнених шухлядах, повісьте їх у шафі за петлі для пояса. Це допоможе тканині "дихати" та зберігати власну форму.

Якщо не випрати джинси

За результатами дослідження, проведеного Університетом Альберти, навіть після 15 місяців носіння джинсів без прання рівень бактерій залишається на нормальному рівні, це підтверджує думку, що занадто часте прання не є необхідним для здоров’я.

Джинси – це особливий елемент гардероба, який з часом набуває своєї індивідуальності та характеру. Щоб зберегти їхній первісний вигляд і продовжити життя улюбленої моделі, періть їх лише тоді, коли це дійсно потрібно: коли вони забруднені чи починають неприємно пахнути.

Ми також писали про те, як зробити садовий фартух зі старих джинсів.

Читайте також: