Як часто треба прати одяг: цікаві поради 

Підтримання одягу у чистоті — важливий аспект нашого повсякденного життя. Однак, чи замислювалися ви, як часто насправді потрібно прати різні предмети гардероба.

Видання RealSimple розповіло про оптимальну частоту прання, щоб ваш одяг залишався чистим і служив довше.

Чому важливо прати одяг регулярно

Забруднення одягу — це не лише плями, а й бактерії, піт та жир, які можуть пошкоджувати волокна тканини. Якщо їх вчасно не видаляти, одяг може втратити свій вигляд і якість. Однак надто часте прання також шкодить — тканини зношуються швидше, втрачають форму та колір. Тому важливо знайти баланс.

Рекомендації

Загальні правила — це лише орієнтир, адже частота прання залежить від сезону, типу тканини та умов використання. Наприклад, взимку одяг може залишатися чистішим довше, ніж у спекотні літні дні. Також враховуйте тип вашої пральної машини — сучасні моделі обережніше ставляться до тканин.

Частота прання

Біла або шовкова білизна — після кожного носіння

Бюстгальтери — після 3-4 носінь

Пуховики, парки, жилети — 2 рази за сезон

Легінси, штани для йоги — після 1-3 носінь

Футболки, майки — після кожного носіння

Купальники — після кожного носіння

Светри (бавовна, шовк) — після 2 носінь

Светри (вовна, синтетика) — після 5 носінь

Шапки, рукавички, шарфи — 3-5 разів за сезон

Догляд за специфічними речами

Бюстгальтери та коригувальний одяг

Рекомендується прати бюстгальтери кожні три-чотири носіння. Цей одяг збирає піт та жир, які можуть пошкодити еластичність тканини. Використовуйте делікатний режим прання та сітчасті мішки для захисту.

Джинси

Джинси — один із тих предметів гардероба, які не потребують частого прання. Деякі стилісти радять прати їх лише раз на шість тижнів або після 10 носінь. Це допоможе зберегти форму та колір тканини.

Пальта та куртки

Шкіряні та замшеві куртки варто віддавати у хімчистку один раз за сезон. Вовняні пальта теж краще чистити професійно, щоб уникнути усадки тканини. Пуховики можна прати вдома двічі за сезон, використовуючи делікатний режим та мінімум прального засобу.

Піжами

Якщо ви приймаєте душ перед сном, піжама може залишатися чистою до чотирьох ночей. Проте, якщо ви пітнієте вночі, варто прати її частіше.

Коли прати одяг

Рідке прання призводить до накопичення плям, які важче видалити, а також до пошкодження волокон через контакт із потом. Занадто часте прання може зношувати тканину та знижувати її естетичну привабливість. Золоте правило — звертати увагу на стан речі та дотримуватися рекомендацій виробника.

Поради:

Використовуйте якісні мийні засоби, зокрема на основі ензимів для спортивного одягу.

Періть одяг у делікатному режимі, якщо це можливо.

Завжди сортуйте речі за кольором і типом тканини.

Уникайте сушіння у машині для делікатних матеріалів.

Дотримання оптимальної частоти прання допоможе зберегти ваш одяг у гарному стані довше, а також заощадить ваш час і ресурси.

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