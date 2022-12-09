Як чистити матрац: три важливі поради

Наші матраци потребують регулярного чищення, тому що згодом там накопичується пил, омертвілі клітини шкіри та заводяться пилові кліщі.

Про чищення матраців ми часто забуваємо, помилково вважаючи, що зміна постелі повністю вирішує проблему з гігієною в нашому ліжку.

Лаура Маунтфорд регулярно ділиться своїми порадами та рекомендаціями щодо домашньої гігієни в Instagram, нещодавно вона розповіла Express.co.uk як часто потрібно чистити матрац і як це правильно робити.

Як часто потрібно чистити матрац

Насправді фахівці рекомендують глибоку чистку матраців не рідше двох разів на рік і щотижневу легку чистку при зміні постелі.

Чищення матраца пилососом може допомогти контролювати та усунути пилових кліщів та омертвілі клітини шкіри, а також запобігти накопиченню грибків та бактерій. Регулярне чищення матраца допоможе зберегти його в хорошому стані і зменшить небажане накопичення бактерій, пилових кліщів і відмерлих клітин шкіри, а також покращить ваш сон загалом, зберігаючи вашу постіль свіжою.

Що потрібно робити щодня, щоб матрац не забруднювався

Фахівці радять провітрювати матрац щоранку, відкидаючи простирадла не менше ніж на 20 хвилин, це дозволить повітрю циркулювати та випаровуватись зайвій волозі. Тоді матрац залишається довшим.

Як чистити матрац під час зміни постільної білизни

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Чистити матрац найзручніше пилососом. Крім прибирання всієї поверхні матраца, ви також повинні використовувати насадку пилососа, щоб проникнути в будь-які кути і щілини, де можуть накопичуватися шкіра, що омертвіла, і інше сміття. Коли ви пилососите, рекомендується також не забути про область навколо каркасу ліжка та плінтуса.

Яким має бути глибоке чищення матраца

Навіть за регулярного провітрювання та чищення пилососом ваш матрац, ймовірно, однаково потребуватиме глибокого чищення не рідше двох разів на рік. Це не тільки дозволить видалити плями, які можуть з'явитися, але й збереже постіль свіжою та гігієнічною.

Для цього рекомендуються два простих продукти: натуральний засіб для миття посуду та харчова сода. Щоб видалити будь-які плями з матраца, промокніть його рідиною для миття посуду та теплою водою. Під час видалення плям обов'язково використовуйте вологу тканину, а не просочуйте матрац.

Дайте висохнути, а потім посипте матрац бікарбонатом соди, щоб поглинути зайву вологу та нейтралізувати запахи.

Бікарбонат соди, також відомий як харчова сода, є натуральним дезодорантом, що робить його ідеальним для чищення матраців. Порошок натуральний також відносно м'який, що означає, що він безпечний для використання на більшості тканин. Залиште соду на кілька годин, а потім ретельно пропилісосьте.

Ви також можете збризкати матрац евкаліптовою олією або ефірною олією лаванди, щоб позбутися залишкових запахів. Однак, як і під час оброблення плям, лише злегка збризкуйте матрац і не мочіть його занадто сильно.

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