Як доглядати за кактусами: поради для початківців

Колись кактуси були наймоднішими домашніми рослинами. Та оскільки не всі, хто заводив собі кактуси, вміли правильно за ними доглядати й іноді вибирали дуже примхливі різновиди, за цими рослинами закріпилася погана слава.

Насправді кактуси є чи не найпростішими для вирощування кімнатними квітами.

Щоб кактус почувався добре, йому треба не так багато: горщик з дренажем і нечасте поливання. Є безліч видів кактусів для початківців, з яких можна вибрати той, який буде цікавим саме для вас. Кактуси, які не потребують особливого догляду, ідеально підходять для кімнат загального користування, і навіть для офісних приміщень.

Про те, як вибрати кактус і як за ним доглядати, розповідає Gardening know how.

Вибір кактуса для початківців

Навіть якщо ви вважаєте, що у вас немає здібностей до садівництва, ви можете успішно виростити простий кактус. Для початківців вони бувають різних розмірів і форм, деякі з кактусів мають дивовижні квіти, як наприклад, у щеплених сортів. Їм просто потрібні правильне освітлення та контейнер, щоб вони добре почувалися без особливої турботи з вашого боку.

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Існують як тропічні, так і пустельні різновиди кактусів. Ваш вибір рослини залежатиме від умов вирощування. Якщо ви мешкаєте у приміщенні з недостатнім природним освітленням, виберіть тропічний екземпляр. Якщо у вас гарне вікно з сонячного боку та низька вологість, виберіть пустельний вид. Легше вибрати кактус, який підходить для ваших умов вирощування, аніж змінювати ці умови вирощування.

Однак якщо у вас не вистачає яскравого світла, ви завжди можете використати фітолампу. Використання осушувача може допомогти зменшити вологість навколишнього середовища. Але погодьтеся, набагато простіше буде просто підібрати кактус, який відповідатиме вашим умовам.

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Типи кактусів для початківців

Кожен рід кактусів маєє безліч різновидів видів та підвидів, з яких можна вибирати.

Спробуйте вирощувати маммілярії – великий рід рослин з особливо простим доглядом і милими маленькими формами. Їм подобається яскраве світло, ґрунт із гарним дренуванням і поливання, колицей ґрунт сухий.

Інші різновиди кактусів, які ідеально підходять для початківців:

Echinopsis

Rebutia

Euphorbia

Astrophytum

Cereus

Ferocactus

Opuntia

Gymnocalycium

Як доглядати за кактусами

Незалежно від того, вибираєте ви пустельний чи тропічний сорт, всі вони чутливі до перезволоження. Тому головні правила догляду за кактусами стосуються контролю поливання:

Не допускайте накопичення вологи під корінням у неглибокому посуді.

Використовуйте хороший дренувальний ґрунт, який допоможе видалити вологу.

Поливайте рослину, коли ґрунт стає сухим на дотик, а взимку скорочуйте поливання наполовину.

Дайте більшості кактусів яскраве світло, за винятком тропічних видів, яким потрібне розсіяне світло.

Підгодуйте рослину навесні гарним добривом для кактусів.

За гарного догляду ці види кактусів будуть не просто добре рости, а й почнуть квітнути.

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