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Як доглядати за кактусами: поради для початківців

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
457
Час на прочитання
3 хв
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Як доглядати за кактусами: поради для початківців

Фото: Credits

Колись кактуси були наймоднішими домашніми рослинами. Та оскільки не всі, хто заводив собі кактуси, вміли правильно за ними доглядати й іноді вибирали дуже примхливі різновиди, за цими рослинами закріпилася погана слава.

Насправді кактуси є чи не найпростішими для вирощування кімнатними квітами.

Щоб кактус почувався добре, йому треба не так багато: горщик з дренажем і нечасте поливання. Є безліч видів кактусів для початківців, з яких можна вибрати той, який буде цікавим саме для вас. Кактуси, які не потребують особливого догляду, ідеально підходять для кімнат загального користування, і навіть для офісних приміщень.

Про те, як вибрати кактус і як за ним доглядати, розповідає Gardening know how.

Вибір кактуса для початківців

Навіть якщо ви вважаєте, що у вас немає здібностей до садівництва, ви можете успішно виростити простий кактус. Для початківців вони бувають різних розмірів і форм, деякі з кактусів мають дивовижні квіти, як наприклад, у щеплених сортів. Їм просто потрібні правильне освітлення та контейнер, щоб вони добре почувалися без особливої турботи з вашого боку.

Існують як тропічні, так і пустельні різновиди кактусів. Ваш вибір рослини залежатиме від умов вирощування. Якщо ви мешкаєте у приміщенні з недостатнім природним освітленням, виберіть тропічний екземпляр. Якщо у вас гарне вікно з сонячного боку та низька вологість, виберіть пустельний вид. Легше вибрати кактус, який підходить для ваших умов вирощування, аніж змінювати ці умови вирощування.

Однак якщо у вас не вистачає яскравого світла, ви завжди можете використати фітолампу. Використання осушувача може допомогти зменшити вологість навколишнього середовища. Але погодьтеся, набагато простіше буде просто підібрати кактус, який відповідатиме вашим умовам.

© Credits
Фото: Credits

Типи кактусів для початківців

Кожен рід кактусів маєє безліч різновидів видів та підвидів, з яких можна вибирати.

Спробуйте вирощувати маммілярії – великий рід рослин з особливо простим доглядом і милими маленькими формами. Їм подобається яскраве світло, ґрунт із гарним дренуванням і поливання, колицей ґрунт сухий.

Інші різновиди кактусів, які ідеально підходять для початківців:

  • Echinopsis
  • Rebutia
  • Euphorbia
  • Astrophytum
  • Cereus
  • Ferocactus
  • Opuntia
  • Gymnocalycium

Як доглядати за кактусами

Незалежно від того, вибираєте ви пустельний чи тропічний сорт, всі вони чутливі до перезволоження. Тому головні правила догляду за кактусами стосуються контролю поливання:

  • Не допускайте накопичення вологи під корінням у неглибокому посуді.
  • Використовуйте хороший дренувальний ґрунт, який допоможе видалити вологу.
  • Поливайте рослину, коли ґрунт стає сухим на дотик, а взимку скорочуйте поливання наполовину.
  • Дайте більшості кактусів яскраве світло, за винятком тропічних видів, яким потрібне розсіяне світло.
  • Підгодуйте рослину навесні гарним добривом для кактусів.

За гарного догляду ці види кактусів будуть не просто добре рости, а й почнуть квітнути.

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Дата публікації
Перегляди
457
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