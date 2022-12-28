Як доглядати ялинку, щоб вона не "облисіла": 4 важливі поради

Прикрашання справжньої живої ялинки часто є улюбленою сімейною справою у святковий період. Але дуже часто ялинка, встановлена за кілька тижнів до Нового року, до свята встигає повністю обсипатися.

Новорічна ялинка, яка обсипається, — це проблема. Голки застряють у килимах, завдають шкоди домашнім тваринам і можуть встромитися в стопи, якщо наступити на них босими ногами.

Беручи це до уваги, Express.co.uk поговорив з кількома експертами про те, як зупинити "облисіння" ялинки, щоб вона достояла у вас вдома до кінця різдвяних свят.

Розміщення якомога далі від батарей

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Одна з головних помилок — це розміщення новорічних ялинок поряд із джерелами тепла, що сприяє їхньому висиханню, в'яненню і втраті голок.

У домівках із підігрівом підлоги варто спробувати вимкнути його там, де стоїть ялинка.

Рясне поливання

Якщо не вдається уникнути розміщення ялинки біля поверхонь, що обігріваються, переконайтеся, що дерево постійно поливається водою, оскільки ялинка споживає до двох літрів води на день.

Рекомендується поливати різдвяну ялинку раз на день холодною водою.

Використання консервантів

Ви також можете використовувати консервант для дерев або спрей-антидесикант, який може допомогти зберегти голки на дереві протягом тривалішого часу.

Уникнення ударів

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Найкраще розмісити ялинку якомога далі від проходів, бажано в кутку, щоб якнайменше її травмувати. Кожного разу, коли ви зачіпатимете гілки дерева, воно втрачатиме голки.

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