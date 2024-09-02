Як доглядати за деревʼяними кухонними дошками: розповідає кухар

Дошка на кухні — обов'язковий атрибут. Деревʼяні дошки потребують правильного догляду та ретельної чистки, щоб вони максимально довго залишалися у початковому стані.

Кухар o_gorodnik розповів своїм підписникам, як правильно доглядати за деревʼяними кухонними дошками, щоб вони слугували вам якомога довше.

Миття

Після кожного використання ретельно мийте дошку вручну м’яким мийним засобом і теплою водою. Уникайте її занурення у воду, щоб запобігти розбуханню та розтріскуванню деревини.

Сушіння

Одразу після миття витріть дошку чистим рушником і дайте їй просохнути на повітрі. Найкраще ставити дошку вертикально для циркуляції повітря.

Дезінфекція

Лимон і сіль: для дезінфекції та видалення запахів посипте дошку грубого мелення сіллю, а потім потріть поверхню половинкою лимона. Залиште все на кілька хвилин, потім змийте теплою водою та висушіть;

Оцет: Періодично протирайте дошку розчином білого оцту, щоб знищити бактерії.

Маскування подряпин і плям

Сода: Для видалення плям та подряпин посипте дошку харчовою содою та потріть вологою губкою чи тканиною. Промийте та висушіть її.

Якщо вам необхідно видалити старі плями на етапі натирання дошки сіллю та лимоном можете посипати ще содою і також потерти лимоном.

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