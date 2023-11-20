Як доглядати за кімнатними рослинами взимку

Пережити зиму без опалення в нашому кліматі неможливо. Але те, що корисне нам, може завдати серйозної шкоди нашим рослинам.

Експерти із садівництва попереджають, що джерела тепла та коливання температури не є корисними для кімнатних рослин. Фахівець з рослин розповів Express.co.uk, як допомогти кімнатним квітам пережити зиму.

Обов'язково знайдіть у своєму помешканні задовільні місця, де рослини розташовуються далеко від джерел тепла, але водночас дотримуйтеся безпечної відстані від вікон, щоб захистити їх від холодних протягів.

Температура

Кімнатні рослини в зимові місяці перебувають у стані спокою, але вони однаково можуть сильно постраждати, якщо за ними не доглядати належним чином, оскільки опалення є однією з головних загроз для квітів. Експерт із садівництва рекомендував розташовувати рослини далеко від прямих джерел тепла, як-от радіатори, обігрівачі або каміни. За словами професіоналів, це запобігає перегріву та висиханню рослин. Більшості кімнатних рослин для нормального розвитку необхідна температура від 12 до 18°С.

Вологість

Щоб підтримувати вологі умови, в яких добре почуваються кімнатні рослини, експерт рекомендував використовувати зволожувач повітря або приносити рослини до ванної кімнати під час приймання душу або ванни. Корисно також регулярно обприскувати свої рослини теплою водою, щоб підвищити вологість навколо них, але не перестарайтеся, оскільки надмірна вологість може призвести до грибкових захворювань.

Можливо, вам доведеться скоригувати графік поливання, оскільки опалення у приміщенні може швидше висушити рослини. Регулярно перевіряйте вологість ґрунту та поливайте лише тоді, коли верхній шар стане сухим.

Ідеальні місця для рослин у вашому помешканні – ті, які отримують достатньо непрямого сонячного світла, але практично не зазнають коливань температури.

Крім усього вищезазначеного, експерт рекомендував обрізати довгі пагони та видаляти з рослин пошкоджене листя, тому що це сприяє енергійному та здоровому зростанню і спонукає рослини спрямовувати свою енергію в потрібні зони.

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