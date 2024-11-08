Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: 7 важливих порад

Зима впливає не лише на садові рослини, умови в наших будинках теж змінюються, а отже, догляд за кімнатними рослинами має бути не таким, як теплої пори року.

Кімнатні рослини, хоч би якими невибагливими вони були, потребують додаткового догляду з настанням холодів, тому Woman&Home попросили експертів розповісти все, що потрібно про це знати.

Вивчення потреб вашої рослини та дотримання режиму догляду – це гарантований спосіб змусити її процвітати.

Відрегулюйте освітлення

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку / Фото: Credits

Влітку дуже багато світла може стати трагедією для ваших рослин, це навіть може бути причиною того, що кінчик вашого спатифілуму потемнів. Однак щойно настане зима і постійне сонячне сяйво зникне, вам варто переглянути розташування вашої рослини.

Взимку рослинам стає важче рости через короткі дні та меншу інтенсивність освітлення. Ви можете компенсувати нестачу світла, перемістивши рослину ближче до вікон або додавши кілька ламп.

Сукуленти та кактуси процвітають під прямими сонячними променями, тому надання їм достатньої кількості світла має вирішальне значення для запобігання етіоляції, яка робить стебла довгими й тонкими.

Навіть для найпростіших у догляді кімнатних рослин достатній час на сонці – питання життя чи смерті, особливо восени та взимку.

Очищайте листя частіше

З тієї ж причини, з якої вам доведеться трохи старанніше працювати, щоб забезпечити рослини світлом, взимку стає ще важливішим знати, як очищати їхнє листя.

Влітку світла багато, і наявність шару пилу на листі ваших кімнатних рослин не викликає особливих проблем. Однак це не стосується зими, коли сонячне світло слабше. Через слабке сонце вам доведеться частіше чистити листя ваших рослин, інакше скупчення пилу викличе у них проблеми зі здоров'ям.

Тримайте їх далі від радіаторів і протягів

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку / Фото: Credits

Ваші рослини радітимуть, що вони віддалені від джерел тепла та протягів. Рослини люблять постійну температуру без перепадів.

Їх треба розташовувати подалі від місць, де вони можуть піддаватися впливу холодного вітру, або занадто близько до радіаторів та інших джерел тепла, які можуть змусити їх висохнути швидше.

Скоротіть частоту поливання

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку / Фото: Credits

Однією з переваг догляду за кімнатними рослинами взимку є те, що їм не потрібно так багато води, як влітку, тому ви можете розслабитися на кілька місяців.

Зазвичай рослинам потрібно більше вологи влітку, тому що ґрунт висихає швидше. Через нижчі температури зимовий ґрунт довше залишається вологим, тому вам доведеться поливати менше. Перед повторним поливанням взимку переконайтеся, що кілька верхніх сантиметрів ґрунту висохли.

Завжди перевіряйте ґрунт перед поливанням, особливо коли ви ще звикаєте до нового режиму, якщо не хочете, щоб ваші рослини були заболочені і це спровокувало гниття коріння.

Уникайте пересадження

Навіть якщо ви знаєте, коли пересаджувати кімнатні рослини, і цей час припадає на зиму, не піддавайтеся спокусі зробити це. Пересадження рослин холодної пори року – це суцільне табу, яке може завдати їм великої шкоди.

Ідеальний час для пересадження рослин – лише весна та осінь. Додаткова порада – не припиняйте підживлювати кімнатні рослини добривами.

Якщо ви продовжите підживлювати їх щоразу, коли поливаєте, це не має викликати жодних проблем і навіть піде їм на користь. Це не перевантажить їх і не порушить їхній спокій, тому що цієї пори року ви поливатимете їх рідше.

Частіше перевіряйте на шкідників

Якщо ви дозволили деяким з ваших кімнатних рослин насолоджуватися вуличним літнім сонцем, ви, ймовірно, скоро намагатиметеся позбутися павуків та інших непроханих повзучих гостей.

Майте на увазі, що коли ви створюєте ідеальне зимове середовище для ваших кімнатних рослин, воно також буде таким само ідеальним для комах.

Найкраще потримайте ці рослини окремо близько чотирьох тижнів, що є найкоротшим періодом життєвого циклу більшості шкідників. Водночас продовжуйте оглядати кімнатні рослини щодо комах, як ви це робите влітку.

Підживлюйте рідше

Кількість необхідного вашим рослинам підживлення змінюватиметься залежно від сезону.

Взимку більшість кімнатних рослин впадають у сплячку, сповільнюючи своє зростання і поглинання поживних речовин. Надто багато добрив у цей період можуть викликати опіки. Використання меншої кількості або навіть зупинення підживлення до весни не дозволить рослинам впасти у стрес.

Щоб уникнути цього впливу на ваші рослини, використовуйте взимку розведений розчин для підживлення рослин.

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