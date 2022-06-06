Як доглядати за королівськими ліліями під час цвітіння і після нього

Як доглядати за королівськими ліліями під час цвітіння і після нього

Ця велика, ефектна і ароматна квітка — найкраща прикраса вашого саду, але, як і будь-яка рослина, вона має свої особливості та нюанси у догляді.

Біла королівська лілія - представниця сімейства Лілійні. Це багаторічна і не вибаглива рослина з величезними квітами і яскраво вираженим ароматом, яка стане прикрасою будь-якої клумби. А щоб ці квіти максимально довго вас тішили, варто докласти зовсім небагато простих зусиль.

Як доглядати за ліліями під час цвітіння

Лілії люблять сонячне світло, і відповідно земля у них часто пересихає. Щоб квітка тішила вас - не забувайте її поливати приблизно раз на тиждень. Однак застій води для цієї рослини згубний, тому якщо погода не спекотна і земля довго тримає вологу - ліпше поливати рідше. Ідеальний час для поливу - ранок. Вдень, коли на вулиці спека, квітку не варто поливати, адже на поверхні утворюється щільна кірка землі, яка буде заважати циркуляції повітря, а якщо на пелюстки або листя потраплять краплі води, то вони спрацюють, як лупа під сонячними променями і на рослині можуть залишитися опіки.

Весь догляд за ліліями зав'язаний на підгодовуванні цибулини, тому потрібно стежити, щоб вони не витрачали енергію на квітконосні коробочки. Після опадання пелюсток обірвіть квітконосну коробочку, але тільки її, всю гілку, на якій була квітка, відламувати не потрібно.

Щоб збільшити тривалість цвітіння лілії, є один простий лайфхак - видалити з квітки тичинки. Так лілія потішить вас на 2-3 дні довше і ніжна біла квітка не забрудниться пилком. Також якщо вам потрібно комусь подарувати лілію, то теж ліпше видалити тичинки, адже пилок на них досить жирний і від одягу його не відіпрати. Видаляти тичинки після розкриття квітки потрібно рано-вранці, коли вони ще не луснули, і на них не з'явився пилок.

Лілії хоч і не вибагливі, але все ж, як і будь-які цибулинні схильні до кількох небезпек: грибкових захворювань, любові мишей (цибулини у рослини солодкі, тому ці маленькі шкідники можуть їх понадкушувати) і, як згадувалося вище, застою води. Тому під час підгодівлі рослини використовуйте тільки мінеральні добрива, а якщо на пуп'янках і листках з'явилися плями - це грибкова хвороба і лілії потрібно обробити біопрепаратами. Також потрібно грамотно розподілити полив, але ось про гризунів варто подумати ще під час висаджування лілій в ґрунт і вжити заходів.

Як доглядати за ліліями після цвітіння

Після відцвітання лілії стебло зрізати повністю не потрібно. Обрізайте лише верхню частину - квітконос. Це робиться для того, щоб цибулина в землі зміцнилася і підросла. Чим більша цибулина, тим більше у вас буде бутонів на наступний рік.

Якщо обрізати все і одразу - ми позбавляємо цибулину поживних речовин і більше буйного цвітіння ви не отримаєте від цієї цибулини, оскільки вона ослабне. Також можна кілька разів удобрити рослину комплексними мінеральними добривами і на наступний рік вона потішить вас буйними квітами.

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