Як доглядати за кошенятами

Протягом життя кішці потрібен догляд за вовною, кігтями, зубами та вухами. Найкраще привчити вихованця до цих процедур якомога раніше - так він переноситиме їх без стресу.

У цій статті ми розповімо про основні правила догляду за кошеням незалежно від породи.

Як доглядати за вовною

Розчісування - відмінний спосіб налагодити тісний емоційний зв'язок з вихованцем. Такий догляд за кошенятами також допомагає зберегти охайний зовнішній вигляд тварин та вчасно виявити проблеми зі здоров'ям чи поведінкою. Тому навіть найохайніших вихованців потрібно розчісувати і при необхідності купати.

Пам'ятайте, що на якість вовни впливає харчування тварини. Гама раціонів Royal Canin Kitten містить збалансований комплекс поживних речовин для здоров'я кошенят віком до 12-15 місяців.

Розчісування

Процедура розчісування допомагає видаляти вовну, що накопичувалася, пил і бруд. Якщо залишити їх на шерсті, можуть виникнути ковтуни. Вони здатні стягувати шкіру, викликати подразнення та пошкодження шкіри.

Розчісувати кішку рекомендується зверху донизу - від голови через груди до лап. М'якими рухами, що не давлять, без поспіху, роблячи перерви, щоб уникнути стресу у тварини. Особливо ретельно слід вичісувати кошеня під лапами та підборіддям, за вухами.

Середня та довга вовна

Вихованців із вовною середньої довжини вичісують до двох разів на тиждень. Довгошерсті кошенята можуть потребувати догляду щодня. Для процедури використовують гребінець з великими зубами, відомий як колтуноріз. Можливо, знадобиться придбати фурмінатор для якіснішого вичісування.

Якщо шерсть густа (наприклад, як у норвезької лісової кішки, мейн-куна), перед вичісуванням її можна обробляти спеціальним кондиціонером у вигляді спрею, щоб спростити процес та знизити ризик появи ковтунів.

Коротка вовна

Вихованця з короткою вовною розчісують раз на тиждень. Процедура відбувається у два етапи. Спочатку кошеня акуратно масажують щіткою для грумінгу проти зростання вовни - так видаляються волоски, що відлиняли, і бруд (також можна використовувати гумовий гребінець, який теж масажує шкіру). Потім тварину розчісують за напрямком зростання вовни за допомогою м'якої щітки.

Купання

Кошенят набагато легше привчити до водних процедур, ніж дорослих кішок. Тому починати знайомство з ванною краще з восьмитижневого віку. Спочатку можна змочувати шерсть вихованця вологою серветкою, пригощаючи і хвалючи його. Повторюйте раз на кілька днів, поки кошеня не звикне. Потім переходьте до купання.

Фелінологи рекомендують починати здалеку: спочатку привчити тварину до місця, де відбуватиметься купання, і лише після цього – до звуку води.

В окремий таз набирають теплу воду і розмішують шампунь. Дно застилають рушником/гумовим килимком (щоб не ковзали лапки). Коли тварина звикне до місця купання та перестане тікати, можна проводити водні процедури, що включають легке поливання теплою водою із шампунем. Уникайте потрапляння води на голову (особливо в очі та вуха). Потім масажними рухами втирайте шампунь у шерсть та шкіру. У такий же делікатний спосіб, акуратно поливаючи тварину лійкою з теплою звичайною водою, змийте шампунь.

Під час купання бажано, щоб вам хтось допомагав тримати кошеня. Важливо хвалити його за спокійну поведінку протягом усієї процедури та давати ласощі чи улюблений корм.

Після змивання шампуню шерсть ретельно висушують. Вихованця найкраще обернути рушником, який вбере вологу (без інтенсивного витирання). Не варто використовувати для сушіння фен – повітря від нього занадто гаряче, а звук може налякати.

Щоб не пересушити шкіру, тварину не можна купати частіше ніж раз на 4-6 тижнів. Але в основному кішки добре доглядають себе, тому фахівці рекомендують водні процедури лише у разі сильного забруднення або заплутування вовни.

Як доглядати за вухами

У вухах вихованця не повинно бути порізів, подряпин, почервоніння, свербежу, бруду. Крім того, від вух кошеня не повинно надходити неприємного запаху.

Якщо вуха потребують очищення, ветеринар призначить спеціальний розчин, який можна використовувати у домашніх умовах. Декілька крапель закапують у слуховий канал, потім обережно масажують вухо біля основи. Після цього надлишки розчину видаляють серветкою. Ветеринарні лікарі настійно не рекомендують використовувати вушні палички для чищення вух кошенят та дорослих кішок. З більш складними випадками потрібно звертатися до фахівця.

Як доглядати кігті

Кошеня точить кігті об меблі, стрибає на штори/стіни або занадто заграється і дряпає вам руки/ноги? У такому разі можна періодично підрізати йому пазурі за допомогою спеціальних ножиць-когтерізів. Зрізається білий кінчик кігтя, де не видно кровоносних судин. Якщо у вихованця чорні пазурі, краще попросити ветеринарного лікаря показати, яку довжину ви можете зрізати, не нашкодивши тварині.

До процедури обрізання пазурів теж важливо привчати з дитинства, щоб мінімізувати стрес. Спочатку обрізайте по кілька пазурів і давайте ласощі, розтягуючи процес на кілька днів.

Як доглядати за зубами

На момент зміни у кошенят молочних зубів на постійні (починається у чотиримісячному віці) власники можуть помічати неприємний запах із рота вихованців. У більш дорослому віці неприємний запах зазвичай є свідченням наявності зубного каменю та нальоту, які нерідко стають причиною запалення ясен та втрати зубів. Тому, як у кошеня з'являються майже всі молочні зуби, його привчають до чищення. Рекомендується чистити раз на день щодня. Але якщо кошеня не любить цієї процедури, можна скоротити кількість чисток до кількох разів на тиждень.

Для процедури знадобиться спеціальна щітка або гумовий напальчник (зручніше використовувати гумовий напальчник) та паста для кішок. М'якими круговими рухами поступово переходять від кореневих зубів до різців, очищаючи зовнішній бік зубів.

Як тільки кошеня з'явилося у вашому будинку, почніть привчати його до догляду за вовною, кігтями, вухами та зубами. Такі процедури, що виконуються з перших місяців життя тварини, вплинуть не тільки на зовнішній вигляд, але і на здоров'я. А вам полегшить догляд за вихованцем у дорослому віці.