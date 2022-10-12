Як доглядати за орхідеями, щоб вони цвіли довго та повторно

Настання осені не означає, що власники кімнатних рослин можуть розслабитися, забувши про поливання та підживлення. Особливо це стосується власників орхідей, тому що ці рослини мають особливі потреби.

Якщо ви хочете, щоб ваші орхідеї цвіли цілий рік, вам потрібно постійно дбати про них.

Експерти з рослин розповіли express.co.uk, як потрібно піклуватися про орхідеї, щоб вони цвіли місяцями.

Що для орхідей найважливіше

Фото: Credits

Ключ догляду за орхідеями лежить у довкіллі. У своєму природному середовищі проживання орхідеї в основному ростуть на деревах та камінні, що досить важко відтворити в умовах квартири.

Завжди садіть ці рослини в спеціальний компост для орхідей на основі кори, що сприяє аерації коренів та дренажу. Аерація є надзвичайно важливою для орхідей, тому що вони схильні до кореневої гнилі, яка виникає, коли їх залишають у вологому компості. Ніколи не поливайте орхідеї до того, як компост повністю висохне, це призведе до загнивання коней.

Орхідеї сприйнятливі до надлишкового поливу, вони отримують більшу частину вологи з повітря і надають перевагу високій вологіості, тому щодня обприскуйте листя і повітряне коріння або ставте рослину поряд із тацею з вологою галькою, щоб збільшити вологість повітря навколо них.

Як вибрати місце для орхідей

Подумайте про те, щоб знайти найвологіші місця в будинку. Це може бути ванна кімната або кухня, але важливо, щоб вони не знаходилися під прямим сонячним промінням.

Ідеальне місце для вирощування орхідей – вікна, що виходять на південь чи схід, де вони можуть отримувати непряме світло. У холодні місяці року розміщуйте квіти далеко від джерел тепла та протягів.

Взимку імітувати вологе середовище може бути ще складніше, особливо при включеному опаленні, в цей час у більшості будинків повітря дуже сухе, тому орхідеям безперечно піде на користь регулярне обприскування прохолодною водою. Це слід робити кожні два-три дні, намагаючись бризкати на листя, а не на квіти.

Як змусити орхідею зацвісти знову

Фото: Credits

Щойно квіти відцвітуть і опадуть, може виникнути спокуса викинути рослину, думаючи, що вона більше не зацвіте. Тим не менш, можна змусити орхідею знову цвісти, якщо її обрізати, як тільки квіти впадуть. .

Більшість власників орхідей визнають, що добитися повторного цвітіння їх рослин може бути надзвичайно складно, але реально. Ось кілька кроків, які вам потрібно зробити, якщо ви хочете знову побачити рослину квітучою:

Щойно квіти обпали, обріжте весь квітконос і продовжуйте доглядати орхідею, поки вона перебуває у стані спокою.

Обріжте все мертве листя, тканини або коріння, обов'язково по діагоналі.

Якщо є хворі коричневі шипи, обріжте їх до основи рослини, або на 2 см вище вузла.

Не забувайте про підживлення орхідей спеціальними добривами.

Читайте також:

Троянди, орхідея, нарцис, клематис та рододендрон: квіти, названі на честь королеви Єлизавети II

Як розмножити орхідею: простий спосіб від садівників