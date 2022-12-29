Як доглядати за орхідеями взимку: п'ять простих порад

Догляд за орхідеями взимку трохи відрізняється від догляду влітку, тому що ці тропічні рослини люблять тепло та вологість. За словами експертів з орхідей, власники повинні зробити певні кроки, щоб вони були щасливими та здоровими цього сезону.

Догляд за орхідеями взимку дуже важливий для того, щоб ці кімнатні рослини продовжували рости здоровими. Фахівці з орхідей поділилися з Еxpress.co.uk п'ятьма простими порадами догляду за орхідеями в зимові місяці, щоб ваші орхідеї були щасливими, здоровими і красивими.

Так само, як вам взимку потрібно і приймати додаткові вітаміни С і вітамін D, щоб залишатися здоровими, вашій орхідеї теж потрібно трохи додаткової уваги. Ці кілька простих порад щодо догляду за орхідеями в зимові місяці безперечно підуть рослинам на користь.

Більше світла

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За словами фахівців, власники рослин можуть подовжити їм життя, забезпечивши рослинам доступ до достатньої кількості світла в короткі зимові дні. Спробуйте вазони в сонячну кімнату у вашому будинку або в кімнату з найбільшою кількістю вікон, так як це зараз найкраще місце для них.

Орхідеї люблять яскраве розсіяне світло більшості будинків чи офісів. Просто пам'ятайте, що природне сонячне світло безпрограшний варіант.

Знаходження орхідей під прямим сонячним промінням може призвести до опіків рослини, тому експерти рекомендують тримати їх на північному або східному вікні.

Менше протягів

Будь-то вхідні двері або вікно, що пропускає занадто багато повітря, намагайтеся тримати орхідеї подалі від протягів. Так само, як кондиціонер заморожує орхідеї, експерти попередили, що повітря із систем опалення може їх висушити.

Якщо ви помітили, що бутони вашої орхідеї опадають, є велика ймовірність, що вона страждає від протягів.

Далі від високих температур

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Так само, як орхідеї не люблять протягів, їм не подобається і обдувши гарячим повітрям, як згадувалося вище. Професіонали порадив тримати орхідеї подалі від вентиляційних отворів та обігрівачів».

Загальне правило полягає в тому, що якщо тепло зручне для власників рослин, воно має бути зручним і для їх орхідей. Хоча орхідеї є тропічними рослинами, які процвітають у теплому кліматі, вони можуть серйозно постраждати, якщо залишити їх у спекотному середовищі протягом тривалого часу.

За даними Американського товариства орхідей, коли волога випаровується з тканин орхідеї швидше, ніж відновлюється, рослина зневоднюється.

Перевірте коріння

Для догляду за орхідеями в зимові місяці власники повинні регулярно перевіряти, чи не стало їхнє коріння сухим і сірим. Якщо це так, вашій рослині може знадобитися більше води.

Власникам також слід уважно оглянути листя рослини. Якщо вони зморщені, ймовірно, їм також потрібно трохи більше за воду.

Гуру орхідей порадили збільшити кількість води, або частоту поливу. Коли коріння стане зеленим і наповненим, ви зрозумієте, що поливу достатньо.

Збільшіть вологість

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Як згадувалося раніше, орхідеї люблять вологість, оскільки вони є тропічними рослинами, тому їм потрібне вологе середовище, особливо взимку. За словами експертів, власники рослин можуть збільшити вологість навколо своєї орхідеї, зробивши лоток для вологи, використовуючи зволожувач повітря або обприскуючи рослини.

Наповніть неглибокий лоток галькою і налийте трохи води, а потім зверху поставте вазон з орхідеєю.

Ви також можете поставити в кімнаті зволожувач повітря або обприскувати рослину водою з пульверизатора.

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