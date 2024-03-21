Як домашні тварини впливають на наше здоровʼя та щастя: розповів ветеринар

Домашні тварини як ключ до здоров'я та щастя. Як взаємодія з чотирилапими друзями може покращити наше благополуччя.

Домашні улюбленці відіграють невід'ємну роль у житті людей. Вони є не лише компаньйонами, а й членами сім'ї, які приносять радість, відданість та невичерпну любов.

Звʼязок із чотирилапими друзями мають численні переваги для фізичного і психічного здоровʼя, про які розповідає ветеринар Адам Крістман.

Здорове серце

Зв'язок із домашніми тваринами не лише здоровий, а й корисний для функціонування нашого серця та загального фізичного стану. Як стверджує лікар, проведення часу з домашніми улюбленцями сприяє зниженню рівня артеріального тиску та реакції на стрес. Регулярні м'язи, які активуються, коли ви гладите або граєтеся з тваринами, сприяють зміцненню серцево-судинної системи.

Викид гормонів щастя

Ще одна причина, чому домашні тварини роблять нас здоровими, полягає в їхньому впливі на наш психічний стан. Погладжування тварини сприяє виділенню гормонів щастя, зокрема окситоцину, який підвищує наше самопочуття та зменшує рівень стресу. Цей ефект особливо важливий в сучасному житті, коли швидкий і нестабільний ритм життя може призводити до надмірної напруги.

Фізична активність

Чотирилапі друзі також спонукають нас до активного способу життя. Власники собак, наприклад, частіше проводять час на свіжому повітрі, що стимулює загальний рух та зменшує ризик ожиріння. Вони стають прекрасним стимулом для виконання щоденної фізичної активності, що позитивно впливає на загальне здоров'я та життєвий тонус.

Зменшення почуття самотності

Домашні тварини є надійними компаньйонами, які зменшують почуття самотності та підвищують настрій. Спілкування з ними викликає посмішку та надає позитивний вплив на наше психічне здоров'я.

Отже, взаємодія з домашніми тваринами має численні переваги для нашого здоров'я та щастя. Вони не лише приносять нам радість, а й допомагають бути здоровими та щасливими. Бережіть цю взаємодію і даруйте тваринкам любов і турботу, яку вони подарували вам.

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