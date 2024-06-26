Як допомогти рослинам пережити спеку: 5 порад досвідчених садівників

Не всі рослини добре почуваються на сонці – для деяких із них спека і сліпуче сонце можуть стати причиною в'янення і навіть загибелі.

Садівникам важливо розуміти, що потрібно їхнім рослинам та які з них необхідно захистити від сонця.

Про те, що можна зробити, щоб врятувати рослини, які не дуже люблять сонце, досвідчені садівники розповіли Express.co.uk.

Підберіть відповідне місце для кожної рослини

Деякі ділянки вашого саду можуть отримувати більше сонця, ніж інші, тому важливо приділити деякий час вибору рослин, які добре ростимуть на сонці, в тіні та напівтіні.

Оптимізуйте поливання

Як допомогти рослинам пережити спеку / Фото: Credits

Найкраще поливати рослини до або після того, як сонце досягне свого піку. Поливання рослин у найспекотнішій час дня не принесе їм особливої ​​користі, оскільки сонце висушить воду.

Поливати потрібно, коли стане трохи прохолодніше, щоб надати рослинам можливість напитися. Не варто думати, що їм потрібно більше води у спеку, оскільки це необов'язково так, і зрештою ви можете їх перелити. Намагайтеся поливати рослини раз на день, але рясно. Гарне поливання дозволить воді просочитися глибоко в ґрунт і дістатися коренів.

Організуйте тінь

Ваші рослини можна трохи затінити, коли стає надто спекотно. Якщо вони розташовані в контейнерах, просто перемістіть їх до затіненого місця.

Якщо ж рослини розташовані на клумбі, ви можете використовувати будь-що – від простирадла до сітчастої фіранки, щоб захистити їх.

За спекотних умов з цим може бути важко впоратися, оскільки ґрунт висихатиме швидше і рослина не зможе належним чином поглинати воду.

Уникайте підживлення

Поширена помилка полягає в тому, що багато хто думає, що рослини необхідно підживлювати за спекотних умов, щоб вони залишалися здоровими.

Однак під час спеки цього треба уникати, оскільки це стимулює зростання рослини, а отже, вона потребує більше поживних речовин і води.

Мульчуйте

Як допомогти рослинам пережити спеку / Фото: Credits

Грунт висихає швидше за більш високих температур, тому вологу після поливання рослин рекомендується утримувати, особливо якщо їм потрібен вологий ґрунт.

Мульча – це шар, який ви можете покласти поверх ґрунту, щоб він був наче бар'єр між сонцем і ґрунтом і запобігав його висиханню.

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