Як допомогти своєму собаці у спеку: поради кінологині

Літня спека може бути задушливою як для людей, так і для собак. І коли тварина втрачає сили, це створює стрес для її організму.

Організм більшості порід собак створений скоріше для збереження тепла. У них немає потових залоз і більша частина тіла вкрита шерстю з невеликою кількістю відкритої шкіри. Тому вони охолоджуються через подушечки лап і диханням.

Кінологиня kinolog.novik розповіла своїм читачам, як допомогти освіжитися вашій собаці у неймовірну літню спеку. Розповсюдженою помилкою є лиття води на голову та спину собаці — цього робити не можна.

Краще намочити подушечки лап, живіт та вушка з внутрішньої сторони;

Давайте собаці пити якомога більше води;

Підготуйте собаці холодні ласощі, як-от заморожені жувальні іграшки або морозиво, безпечне для собак;

Не вигулюйте собаку на пекучому сонці, краще хай залишається вдома або перебуває в тіні;

Поставте біля тварини вентилятор на батарейках;

Намочіть холодною водою рушник і дайте собаці на ньому полежати. Можете навіть просто поставити тварину на нього, щоб допомогти подушечкам лап трохи охолонути.

Спиртом можна змочити собаці за вухами, живіт або лапи. Спирт охолоджує швидше, ніж вода, і може відводити тепло.

Обприскайте нижню частину тіла собаки, яка не піддається впливу гарячого сонця (наприклад пах, де шерсть менш густа), нижню частину лап і пащу з пульверизатора холодною водою.

Симптоми теплового удару:

Незвичайне дихання (швидке і гучне);

Висока температура;

Сильна спрага;

Слабкість і/або втома;

Часта блювота;

Дезорієнтація;

Яскраво-червоні язик і ясна;

Густа слина;

Прискорене серцебиття;

Сильна слинотеча.

Якщо ви підозрюєте, що ваша собака перегрілася, негайно відведіть її до прохолоднішого місця або до ветеринара.

Перегрівання іноді може бути небезпечним і навіть смертельним. Будьте пильними та бережіть здоров’я свого хвостика і насолоджуйтеся його компанією.

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