Як допомогти своєму собаці у спеку: поради кінологині

Літня спека може бути задушливою як для людей, так і для собак. І коли тварина втрачає сили, це створює стрес для її організму.
Організм більшості порід собак створений скоріше для збереження тепла. У них немає потових залоз і більша частина тіла вкрита шерстю з невеликою кількістю відкритої шкіри. Тому вони охолоджуються через подушечки лап і диханням.
Кінологиня kinolog.novik розповіла своїм читачам, як допомогти освіжитися вашій собаці у неймовірну літню спеку. Розповсюдженою помилкою є лиття води на голову та спину собаці — цього робити не можна.
- Краще намочити подушечки лап, живіт та вушка з внутрішньої сторони;
- Давайте собаці пити якомога більше води;
- Підготуйте собаці холодні ласощі, як-от заморожені жувальні іграшки або морозиво, безпечне для собак;
- Не вигулюйте собаку на пекучому сонці, краще хай залишається вдома або перебуває в тіні;
- Поставте біля тварини вентилятор на батарейках;
- Намочіть холодною водою рушник і дайте собаці на ньому полежати. Можете навіть просто поставити тварину на нього, щоб допомогти подушечкам лап трохи охолонути.
- Спиртом можна змочити собаці за вухами, живіт або лапи. Спирт охолоджує швидше, ніж вода, і може відводити тепло.
- Обприскайте нижню частину тіла собаки, яка не піддається впливу гарячого сонця (наприклад пах, де шерсть менш густа), нижню частину лап і пащу з пульверизатора холодною водою.
Симптоми теплового удару:
- Незвичайне дихання (швидке і гучне);
- Висока температура;
- Сильна спрага;
- Слабкість і/або втома;
- Часта блювота;
- Дезорієнтація;
- Яскраво-червоні язик і ясна;
- Густа слина;
- Прискорене серцебиття;
- Сильна слинотеча.
Якщо ви підозрюєте, що ваша собака перегрілася, негайно відведіть її до прохолоднішого місця або до ветеринара.
Перегрівання іноді може бути небезпечним і навіть смертельним. Будьте пильними та бережіть здоров’я свого хвостика і насолоджуйтеся його компанією.
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