Як довго кішки не забувають своїх господарів, жорстоке поводження та інші речі: нюанси котячої пам'яті

Як ви гадаєте, ваша кішка пам'ятає вас, коли ви за кілька місяців повертаєтеся з навчання чи поїздки? І скільки часу потрібно їй, щоб вас забути?

Кішки мають короткочасну пам'ять, яка дозволяє їм запам'ятовувати недавні події та переживання, говориться Jaw-Dropping Facts.

Вчені вважають, що короткочасна пам'ять кішки триває близько 16 години.

Якщо ви поспілкувалися з кішкою лише один раз, вона, швидше за все, запам'ятає вас до 16 години. Так само, якщо ви випадково наступите їй на хвіст, ця неприємна подія зникне з пам'яті вашої кішки протягом 16 годин.

Цікаво, що дослідження, опубліковане в журналі Applied Animal Science Behavior, перевіряло реакцію кішок на стримування проти їхньої волі у хірургічній ветеринарній клініці. З'ясувалося, що після цього кішки не уникали цього місця чи людей.

Вчені виявили, що кішки використовують свою короткочасну пам'ять, щоб запам'ятовувати важливі речі, наприклад, де вони полювали напередодні ввечері або де в будинку їхня нова миска з їжею.

Майте на увазі, що кішки мають чудову короткочасну пам'ять у порівнянні з іншими тваринами. У той час, як більшість тварин здатні зберігати короткочасну пам'ять в середньому на 25 секунд, кішки можуть зберігати інформацію до 16 годин, що дуже важливо.

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Але кішки також мають довготривалу пам'ять, яка може тривати нескінченно.

Коли певні події відбуваються неодноразово, ваша кішка збереже цю інформацію у своїй довготривалій пам'яті. Наприклад, якщо ви завжди приносите перенесення для кішок, коли приходить час йти до ветеринара, ваша кішка навчиться асоціювати перенесення з неприємними візитами до лікаря. Навіть через багато років ваша кішка пам'ятатиме про перенесення і намагатиметься уникати його, тому що воно асоціюється у неї з поганим досвідом. Так само, якщо ваша кішка зазнала знущань з боку сусідської кішки, їй може бути важко вийти з дому.

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Довготривалі спогади можуть впливати на поведінку кішки все життя.

Якщо кішка неодноразово зазнавала насильства або поганого поводження з боку людей, їй буде важко знову довіряти людям. Довгострокові спогади також змушують кішок боятися певних людей і приховувати образу, ніби завтра не настане. Однак позитивні спогади зберігаються в довгостроковій пам'яті. Приємні довготривалі спогади – це те, що дозволяє вашій кішці стрибнути до вас на руки, коли ви повернетесь із довгої подорожі.

Якщо у вашої кішки в минулому залишилися гарні спогади про вас, ваш запах нагадає їй про всі позитивні враження. Вона може не пам'ятати конкретні моменти її спілкування з вами, але вона пам'ятатиме, як ви її любили і приносили їй радість. Ваш запах буде нагадувати їй про вашу прихильність, прибуття їжі або ресурсів, як вони завжди з'являлися, коли ви були там.

Отже, якщо ви запитуєте, чи згадає вас ваша кішка після багатьох років розлуки, відповідь — так, але тільки якщо ви гідні того, щоб вас пам'ятали.

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Чи пам'ятають кішки свою маму чи інших кішок, якщо їх розлучили.

Так само, як кішки пам'ятають людей, яких вони люблять, вони також можуть пам'ятати інших кішок або тварин, про яких у них склалися довгострокові спогади.

Фактично було проведено дослідження, у ході якого кошенят розлучили з мамами, а за рік возз'єднали. Після возз'єднання кошенята виявили явне тяжіння до своєї мами, що вказує на те, що вони її пам'ятають. Вони впізнали свою маму по запаху, оскільки кішки зберігають довготривалі спогади переважно через запахи.

Цікаво, що вчені також виявили, що ці кошенята могли впізнавати одне одного, якщо їх розлучили на рік, а потім знову зібрали разом.

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Епізодична пам'ять

Важливо знати, що пам'ять кішок настільки складна, що дозволяє запам'ятовувати передбачувані дії. Наприклад, якщо ви зазвичай годуєте їх щоранку о 7:00, вони чекатимуть, що їх годуватимуть саме в цей час. Якщо одного разу ви запізнитесь на пів години, вони почнуть нервувати. Ваша кішка може відчувати стрес і турбуватися про те, де її погодують наступного разу.

Кішки — істоти звички і люблять дотримуватися розпорядку дня. Тому, якщо ви їдете на кілька днів або їхній розпорядок дня якимось чином змінюється, це може стати для них дуже великим стресом.

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