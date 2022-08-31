Як дозріти банан лише за 15 хвилин: простий лайфхак

Банани – дуже популярний фрукт, його люблять дорослі та діти, він поживний та калорійний. Але іноді так буває, що продається банан або надто стиглим, або надто зеленим.

Видання express поділилося лайфхаком про те, як зробити так, щоб ваш зелений банан став стиглим лише за 15 хвилин і його можна було їсти чи готувати з нього якусь страву.

Якщо ви готуєте фруктовий салат чи смузі, або навіть печете банановий пиріг, вам знадобляться стиглі банани. Зазвичай, якщо ви купуєте зелені банани у супермаркеті, вони повністю дозріють за три-чотири дні.

Для того, щоб прискорити цей процес, вам потрібно помістити ваші банани на деко в духовку на 15 або максимум 20 хвилин при температурі 250 градусів за Цельсієм. Якщо банани маленькі, можливо вам знадобиться менше часу.

Звичайно, це не так ефективно, як дозволити бананам дозріти природним шляхом, але в крайньому випадку ваші фрукти стануть м'якими та підсолодженими.

Раніше експерт ділився ще одним лайфхаком та розповідав, як правильно зберігати банани та зробити так, щоб вони були свіжими 16 днів.

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