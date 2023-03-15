Як годувати тварин зі світлою шерстю: поради від ветеринарки

Догляд за білосніжними пухнастиком потребує особливої уваги. Це стосується і раціону тварини, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Оскільки на зміну кольору шерсті найчастіше впливають дріжджові грибки Malassezia, алергії та шкірні захворювання, спочатку важливо виключити ці чинники.

Щодо раціону, то існує кілька важливих моментів, про які ви маєте знати:

1. Обирайте правильну миску: через неглибоку широку миску шерсть біля рота значно більше намокає, через що створюється додаткове середовище розмноження бактерій. Після годування та пиття протирайте мордочку улюбленця.

2. У більшості кормів для білих тварин відсутня або максимально зменшена кількість алергенів: яловичина, курка, зернові.

3. Найпоширенішим міфом є те, що бурякові волокна та жом здатні робити світлу шерсть рудою. Буряк може змінити колір шерсті, лише якщо у вашої тварини на нього алергія.

4. Морква - один з найулюбленіших овочів тварин. Але раджу контролювати її кількість в раціоні, адже каротин є досить сильним пігментом.

5. Водорості - природне джерело йоду та мікроелементів, але вони здатні надавати шерсті жовте забарвлення.

6. Окрім йоду, важливо контролювати вміст міді та марганцю.

7. Слід контролювати кількість білка, чудовим варіантом є лосось, біла риба, індичка, ягнятина.

8. Їжа не повинна містити штучних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку та консервантів.

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