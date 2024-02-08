Як харчування впливає на настрій собак

Усі ми знаємо, що нині котів відносять до мʼясоїдних тварин, в той час як собаки перебувають на межі мʼясоїдних та всеїдних тварин. Харчування здатне впливати не лише на здоровʼя та самопочуття, але і на настрій та поведінку улюбленця. Коли собака агресивно захищає їжу - це захист ресурсу, яке розповсюджується і на їжу. Така поведінка залежить від особливостей тварини та від виду їжі:

сильніше захищають ласощі, мʼясо, кістки

менше захищають власну їжу / корм

не захищають воду

Підвищення рівня серотоніну допомагає долати територіальну агресію, страхи та депресію. А нестача серотоніну, навпаки, може стати причиною розвитку депресії.

Триптофан є попередником серотоніну, тому до раціону слід додавати такі продукти:

м‘ясо

птиця

риба

овес

бобові

горіхи

Якщо у тварини наявний стрес, фобії, агресія, депресія, рекомендовано зниження білка в раціоні та підвищення рівня триптофану: наприклад використовувати червоне мʼясо та рибу. Якщо собака гіперактивна, також слід знизити кількість білка.

Для спокійних, флегматичних собак рекомендоване підвищення тирозину та аргініну, тому до раціону слід додавати такі продукти:

яловичину

індичку

курку

Для загального покращення настрою тварини та підтримки активності додавайте:

овочі

фрукти

ягоди

бобові

рибу та інші джерела Омега-3

Якщо тварина їсть після опікуна або іншої тварини, в неї підвищується ризик харчової агресії та вона частіше просить їжу зі столу. Тому слід налагодити режим харчування.

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