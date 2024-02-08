Як харчування впливає на настрій собак

Ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна розповіла, як збалансувати раціон тварини.
Усі ми знаємо, що нині котів відносять до мʼясоїдних тварин, в той час як собаки перебувають на межі мʼясоїдних та всеїдних тварин. Харчування здатне впливати не лише на здоровʼя та самопочуття, але і на настрій та поведінку улюбленця. Коли собака агресивно захищає їжу - це захист ресурсу, яке розповсюджується і на їжу. Така поведінка залежить від особливостей тварини та від виду їжі:
- сильніше захищають ласощі, мʼясо, кістки
- менше захищають власну їжу / корм
- не захищають воду
Підвищення рівня серотоніну допомагає долати територіальну агресію, страхи та депресію. А нестача серотоніну, навпаки, може стати причиною розвитку депресії.
Триптофан є попередником серотоніну, тому до раціону слід додавати такі продукти:
- м‘ясо
- птиця
- риба
- овес
- бобові
- горіхи
Якщо у тварини наявний стрес, фобії, агресія, депресія, рекомендовано зниження білка в раціоні та підвищення рівня триптофану: наприклад використовувати червоне мʼясо та рибу. Якщо собака гіперактивна, також слід знизити кількість білка.
Для спокійних, флегматичних собак рекомендоване підвищення тирозину та аргініну, тому до раціону слід додавати такі продукти:
- яловичину
- індичку
- курку
Для загального покращення настрою тварини та підтримки активності додавайте:
- овочі
- фрукти
- ягоди
- бобові
- рибу та інші джерела Омега-3
Якщо тварина їсть після опікуна або іншої тварини, в неї підвищується ризик харчової агресії та вона частіше просить їжу зі столу. Тому слід налагодити режим харчування.
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