Як кава допоможе знищити шкідників у вашому саду

Простий лайфгак допоможе вам позбутися слимаків і равликів у саду за допомогою звичайної кави з кухні.

Видання Ехpress розповіло про цікавий садівничий лайфгак, щоб назавжди прогнати двох шкідників із вашого саду. Ці слизькі зловмисники мають погану репутацію, адже поїдають молоді рослини та залишають на їхньому листі непривабливі дірки, знищують красу та здоровʼя саду і нервують садівників.

Для того, щоб уберегти листя рослин від цих ненажер, використовуйте кавову макуху. Якщо ви зробите кільце навколо рослини кавою або яєчною шкаралупою, їм це зовсім не сподобається.

Оскільки слимаки пересуваються повзком, будь-які речовини, які дратують їхнє ніжне тіло, такі як кавова гуща, яєчна шкаралупа, деревна зола, пісок або кора, можуть стати фактором, що стримає їх. Цей метод створює бар'єр, який слимаки та равлики неохоче перетинають.

Слимаки дуже люблять молоді рослини, насамперед навесні. Вони стають більш активними, коли сонце заходить, особливо в теплих і вологих умовах. Проте вони зазвичай ховаються в прохолодних і темних місцях, коли температура підвищується. Це робить їх менш помітними у спекотну погоду.

Деякі садівники надають перевагу використанню саме таких альтернативних методів відлякування шкідників. Інші ж обирають садіння рослин, які відлякують слимаків. Це такі рослини, як цибуля, м’ята, наперстянка та герань. Вони можуть захистити інші вразливі культури.

За допомогою простих і екологічно чистих методів ви можете попрощатися зі шкідниками та насолоджуватися красивою та квітучою грядкою.

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