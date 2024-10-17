Як клонувати свій сад: 7 найкращих багаторічних рослин, які потрібно розділити восени

Ці багаторічні рослини ділять восени. Якщо все зробити правильно, вже навесні можна буде насолодитися новими копіями улюблених рослин в інших частинах саду.

Основний вегетаційний період закінчився, але осінь — ідеальний час, щоб підбити підсумки в саду і розпочати наступний рік. Розділення багаторічних рослин — важливе садове завдання, яке дозволяє вам безкоштовно розмножувати ваші улюблені рослини, а також керувати розміром рослин і підтримувати їхнє здоров'я. Ви можете використовувати нові рослини для заповнення інших ділянок саду або дарувати їх друзям і родичам.

Які рослини ділити і як це правильно робити, розповідає Gardening Know How.

Це нескладний процес, і він включає викопування багаторічних рослин і розділення їх на дві або більше частин. Ця практика не тільки дозволяє вам створити більше рослин, а й дає старим заряд здоров'я. Ознаки того, що багаторічним рослинам настав час ділитися, — це менша кількість або розмір квітів, тонке зростання, тонкі або слабкі стебла, які потребують підпірок, а також грибкові захворювання або гниття.

Крім поліпшення їхньої продуктивності, розгляньте можливість розділення багаторічних рослин, коли ви хочете контролювати їхній розмір або ділянки, яку вони займають.

Деякі рослини слід ділити навесні, інші восени. Частота їх розділення залежить від виду та індивідуальних потреб вашого саду, але зазвичай це відбувається кожні два-три роки.

Як ділити багаторічні рослини

Найкраще ділити рослину після цвітіння. Це дозволяє їм направити свою енергію на створення нового коріння та листя. У деяких рослин є особливі потреби під час розділення, але кілька гарних загальних порад:

Діліть рослини, коли ґрунт вологий. Якщо деякий час не було дощу, зволожте його перед розділенням.

За можливості дочекайтеся похмурого, прохолодного дня, щоб розділити рослини, щоб зменшити навантаження на відкрите коріння.

Використовуйте садову лопату або вилку, щоб викопати рослини з корінням.

Обережно підніміть рослини і видаліть ґрунт і звільніть коріння, щоб ви могли їх чітко бачити.

Розділіть коріння вручну, обережно потягнувши його вбік, або використовуйте гострий ніж.

Розділіть рослину так, щоб у кожної частини було хоча б кілька пагонів та багато коренів.

Пересаджуйте поділені рослини якнайшвидше. Тримайте коріння вологим, поки не зможете його посадити.

Найкращі багаторічники для розділення восени

Найкращі рослини для розділення восени – ті, які цвітуть навесні та влітку. Розділяйте та пересаджуйте як мінімум за чотири-шість тижнів до перших заморозків сезону, щоб дати рослинам час укоренитися.

Аліум

Алліум / Фото: Credits

Аліум — це проста багаторічна рослина, яка не потребує особливого догляду і справляє значне враження. Родич цибулі, декоративний аліум, формує кулі фіолетових квітів на високих міцних стеблах.

Осінь – найкращий час для поділу аліуму, і це можна робити щороку. Зачекайте, поки листя зникне, щоб викопати рослини. Відокремте цибулини від суцвіття і пересадіть якнайшвидше.

Ірис

Ірис / Фото: Credits

Розділяйте іриси після того, як вони відцвітуть, наприкінці літа або на початку осені. У цей час квіти перебувають у стані спокою, що знижує ризик кореневої гнилі під час поділу та пересадки.

Обріжте листя та викопайте рослини. Відокремте м'ясисті кореневища, які за розміром та товщиною як мінімум з ваш великий палець. Кожна частина також повинна мати принаймні три віяла листя.

Лілії

Лілії

Їх можна ділити навесні чи восени.

Лілії ростуть із цибулин, які розмножуються у ґрунті у міру зростання рослин. Коли будете готові розділити рослини, вийміть їх із землі та відокремте пучок цибулин.

Одразу пересадіть цибулини, але майте на увазі, що якщо вони занадто маленькі, можуть не цвісти протягом двох або трьох років.

Вероніка

Вероніка — багаторічна рослина, яка може бути ґрунтопокривною або більш вертикальною рослиною з високими квітконосами.

Діліть вероніку кожні кілька років восени. Ви можете ділити ґрунтопокривні рослини частіше, якщо намагаєтеся заповнити простір. Після того, як ви викопали рослини, використовуйте гостру лопату чи ніж, щоб розділити коріння.

Флокс

Рання осінь — ідеальний час для поділу флоксу, який цвіте красивими рожевими квітами все літо.

Використовуйте гострий ніж, щоб розділити кореневу грудку на частини. Кожна частина повинна мати дві або три пагони та здорову частину кореневої системи. Негайно пересаджуйте та використовуйте шар мульчі, щоб захистити саджанці від випинання ґрунту.

Кровоточиве серце

Кровоточиве серце / Фото: Credits

Кровоточиве серце — невеликий, тіньовитривалий чагарник, відомий своїми квітками у формі серця. Вони цвітуть навесні, тому осінь — гарний час для розмноження діленням, що любить серце. Літня спека може бути надто стресовою для нових саджанців.

Вийміть коріння та використовуйте гостру лопату або ніж, щоб розрізати їх. Коріння тендітне, тому будьте обережні і розділяйте кроворточиве серце тільки раз на п'ять років або за необхідності.

Півонія

Півонії

Якщо півонії здорові, вони цвітуть великими кольорами рожевих та білих відтінків. Рослини не люблять, коли їх турбують або викопують, тому вам не доведеться ділити півонії надто часто, щоб вони були "щасливими" та здоровими.

Якщо можливо, залиште їх на місці на десять років, перш ніж розділити ранньою осінню. Використовуйте гострий чистий ніж, щоб обрізати коріння півонії. Уникайте надто глибокого садіння під час пересадження, інакше вони можуть не зацвісти.

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