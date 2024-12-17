Від зниження артеріального тиску до зменшення стресу та занепокоєння – ось які переваги можна отримати, якщо завести собі кота.

Коти можуть мати репутацію відсторонених, але вони можуть бути глибоко прив’язаними до своїх господарів – і експерти кажуть, що вони можуть запропонувати щось навіть більш потужне, ніж відданість.

Ви, мабуть, самі це помітили – якщо проводите якісний час з котом, ви почуваєтеся менш напруженими, більш розслабленими і загалом вам краще. Насправді незалежно від того, чи ви регулярно боретеся з занепокоєнням, чи просто зараз вам погано, кіт може бути чудовим джерелом соціальної підтримки.

Чому це відбувається, розповіли в Good Housekeeping.

Коти допомагають нам впоратися

Нещодавнє опитування про домашніх тварин і психічне здоров’я показало, що 84% власників домашніх улюбленців повідомили, що їхні вихованці позитивно впливають на їхнє психічне здоров’я. Для двох третин учасників опитування пропоновані домашні тварини були ключовими для позитивного мислення. Говард Лю, доктор медичних наук, дорослий і дитячий психіатр, каже, що котяче товариство може бути особливо корисним і значущим для людей, які борються з тривогою, депресією та аутизмом, а також людией, які мають історію травми.

Звісно, коти – це не чарівна пігулка, каже доктор Лю, але кожна людина і кожен кіт унікальні, тому мати домашнього улюбленця не є гарантією кращого психічного здоров’я. Однак люди з хронічними психічними розладами часто вважають проведення часу зі своїми котами стратегією подолання, коли вони сумні, тривожні або налякані.

Як коти допомагають зберегти наше психічне здоровʼя / Фото: Credits

Сила доторків

Це може здатися занадто гарним, щоб бути правдою, але просто кілька дружніх дотиків вашого кота можуть налаштувати вас на спокій. Погладжування котячої шерсті може знизити ваш тиск і допомогти вам почуватися краще, оскільки знижує рівень гормону стресу – кортизолу – та збільшує вироблення в організмі гормону гарного самопочуття – окситоцину. Доктор Лю пояснює, що погладжування котів і котяча компанія можуть бути особливо корисними для тих, хто переживає складні часи. Ми живемо у світі, де люди стають все самотнішими та ізольованішими, каже він. На щастя, коти можуть запропонувати товариство і відчуття власності.

Як коти допомагають зберегти наше психічне здоровʼя / Фото: Credits

Створення звички

Якщо ваше психічне здоров’я підводить вас, вам може здатися складним навіть встати з ліжка, прийняти душ, приготувати їжу та впоратися з іншими аспектами повсякденного життя. Але коти дотримуються розкладу, і вам також доведеться це робити, якщо у вас є пухнастий друг. Кіт нагадає вам, коли настав час їсти та коли він хоче уваги. Гра з котом може покращити ваш настрій і допомогти відволіктися від речей, які можуть мати негативний вплив на ваше психічне здоров’я. А потреби вашої кішки можуть допомогти вам почуватися менш самотніми та підбадьорити вас, щоб пережити важкий день.

Ми знаємо, що самотність є справжнім фактором ризику для фізичного та психічного здоров’я. Наявність кота може допомогти людям відчути зв’язок і дає їм розпорядок дня, який може бути корисним як для людини, так і для її вихованця, стверджує доктор Лю. Наявність тварини, звісно, не замінить відвідування терапії чи пошук іншої психіатричної допомоги, але спілкування з котом може бути важливою частиною вашого загального плану охорони психічного здоров’я та системи підтримки.

Бонус: найімовірніше, кіт теж почуватиметься щасливішим!

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