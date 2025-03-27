Як легко видалити плями крові з тканини

Незалежно від того, чи ви випадково порізали палець під час приготування їжі, або маєте справу з плямами від менструацій на простирадлах, а можливо порізали щиколотку під час гоління, важливо знати, як правильно вивести плями крові, щоб вони не залишилися на улюблених речах.

Швидка реакція та правильні методи очищення допоможуть повернути речам чистоту й свіжість, як це легко зробити, розповіло видання Real Simple.

Перші кроки перед виведенням плям

Незалежно від того, чи забруднена тканина — це біла блуза, лляне простирадло чи рушник, спочатку перевірте етикетку щодо догляду, щоб переконатися, що виріб можна прати вручну та перевірте рекомендовану температуру води. Оскільки кров є білковою плямою, використовуйте лише холодну воду, гаряча вода може закріпити її. Перш ніж почати, перевірте кожен метод чищення на непомітному місці, наприклад, на внутрішньому шві сорочки, щоб переконатися, що він не знебарвить тканину.

Що вам знадобиться

Паперовий рушник або чиста тканина

М'яка зубна щітка

Рукавички

Перекис водню

Засіб для миття посуду

Аміак

Харчова сода

Мийний засіб

Засіб для попередньої обробки білизни

Білий оцет

Сіль

Як видалити плями від свіжої крові

Протестуйте перекис водню на непомітному місці, щоб переконатися, що він не знебарвить матеріал. Якщо тканина пройшла тест, налийте трохи перекису водню на пляму та залиште на кілька хвилин. Потім промокніть чистою тканиною від зовнішнього краю до центру плями. Спробуйте альтернативні методи: нанесіть кілька крапель рідини для миття посуду, обережно потріть тканиною чи збризніть нашатирним спиртом, потім посипте содою та залиште на кілька хвилин. Використовуйте зубну щітку для обережного втирання засобу, а потім змийте холодною водою. Після повного видалення плями виперіть річ у холодній воді.

Як видалити засохлі плями крові

Змішайте 1 ч. л засобу для попередньої обробки білизни чи засобу для виведення плям із холодною водою. Дайте тканині просочитися кілька годин або залиште на ніч. Виперіть річ у теплій воді з мийним засобом. Якщо пляма залишилася, повторіть попереднє замочування, додавши 1 ст. л нашатирного спирту. Після замочування виперіть одяг ще раз і перевірте результат.

Поради:

Якщо ви не можете випрати річ одразу, змочіть пляму перекисом водню до моменту прання.

Для делікатних тканин використовуйте оцет: налийте його на пляму, залиште на 30 хв, потім змийте холодною водою.

Сіль також допомагає: зробіть пасту з води та солі, нанесіть на пляму, залиште на 30 хв, потім змийте холодною водою.

Для плям на матраці зробіть пасту з харчової соди та води, нанесіть на пляму, залиште на пів години, потім протріть вологою тканиною.

Дотримуйтеся цих порад і ви зможете ефективно позбутися навіть найскладніших плям крові, зберегти свій одяг та постільну білизну в ідеальному стані.

Ми також писали про те, як вивести всі типи плям.

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