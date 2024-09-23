Як лимон допоможе почистити скло вашої духовки

Якщо ви зіткнулися з проблемою забрудненого скла духовки, не варто сумувати, розповімо вам про цікавий спосіб, який допоможе повернути блиск вашій духовці.

На сторінці pomyslowe.panie.domu розповіли та показали, як почистити скло духовки за допомогою лимону без використання небезпечних хімічних речовин.

Що знадобиться:

Лимонний сік;

Розпушувач для тіста;

Алюмінієва фольга.

Що робити:

Натріть скло лимонним соком. Лимонний сік не лише має приємний запах, а й відомий своїми очищувальними властивостями. Він допомагає розщеплювати жир і бруд та підготувати поверхню до подальшого очищення.

Посипте розпушувачем. Розпушувач для тіста, завдяки своїй абразивній структурі, допоможе видалити навіть найстійкіші забруднення. Рівномірно посипте його на оброблену лимонним соком поверхню.

Скраб алюмінієвою фольгою. Складіть фольгу у вигляді невеликого м'ячика та обережно почніть злегка терти забруднене скло. Будьте обережні, щоб не пошкодити поверхню.

Протріть вологою ганчіркою. Після того, як ви закінчили з фольгою, використайте вологу ганчірку, щоб видалити залишки розпушувача та лимонного соку. Ваше скло буде блискучим і бездоганно чистим.

Спробуйте цей метод і ви побачите, як ваша духовка знову засяє чистотою.

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