Як мати справжній сад, навіть якщо у вас немає для нього місця: корисні поради

Садівництво в невеликих місцях вимагає від вас максимізації простору і розуміння потенційних проблем.

У маленькому просторі важко уникнути спокуси посадити занадто багато рослин. Щільне розсадження призводить до конкуренції за поживні речовини та світло, а це може зіпсувати врожай через збільшення ризику захворювань. Отже, менша кількість, але правильно розташованих рослин, забезпечує кращий врожай, ніж перенасичений простір.

Садівник 2Quacks&5ClucksFarm розповів своїм читачам як створити власний сад на маленькому клаптику землі, коли, на перший погляд, для нього зовсім немає місця.

Контейнери

Для невеликих контейнерів, таких як віконні ящики, чудовим вибором стануть трави, однорічні квіти та листовий салат. Ці рослини швидко ростуть і зазвичай ви можете отримати багато врожаю протягом усього літа. Додатковим бонусом до вирощування трав є те, що ви можете їх висушити та насолоджуватися ними протягом року.

Контейнери — чудовий спосіб додати рослини в невеликий простір, особливо на тротуар або балкон. Садові контейнери – мабуть, найпоширеніша концепція, адже по суті вони дають змогу вирощування рослин у ґрунті над поверхнею землі.

Підняті грядки найчастіше виготовляють із пиломатеріалів, але їх також можна виготовити з грубих колод, пластикових збірних кашпо, металевих годівниць для худоби, цегли та унікальних матеріалів, що переробляються.

Вертикальний сад

Вертикальний сад передбачає використання стін і огорож, щоб рослини росли вгору за допомогою вертикальних решіток і підвісних кошиків. Він може бути модульною, попередньо придбаною конструкцією, або дизайном, який ви створюєте спеціально для свого простору. Це ідеальний варіант для міських умов.

Сад на балконі

Чудова особливість балконних садів полягає в тому, що вони не вимагають фактичного місця на землі. Ви могли б вирощувати щось на балконі багатоповерхового будинку, якби захотіли. Головним недоліком цих садів є необхідність поливу. Оскільки все росте в контейнері, неможливо встановити систему поливу, вам доведеться поливати овочі щодня самостійно.

Для помідорів, картоплі та капусти легкі тканинні горщики, такі як мішки для вирощування, полегшують підтримку вологості ґрунту. Вони також мають ручки, які дають вам свободу переміщати великі культури.

Сад на підвіконні

Це чудова ідея – вирощувати рослини в контейнерах прямо на підвіконні, якщо у вас зовсім немає місця. Кімнатні сади можливо виростити майже в будь-якому місці, якщо у вас є світло, тепло та ґрунт для росту ваших рослин.

Ви можете використовувати контейнери та горщики по всьому будинку чи квартирі, щоб вирощувати їстівні культури, ніби це кімнатні рослини. Фаворитами такого вирощування є зелень салату, цибуля, шпинат, мікрозелень і трави, такі як горщикова лаванда, наприклад.

Світло є найбільш обмежувальним фактором у цьому сценарії. Вам потрібно буде переконатися, що у вас достатньо сонця або є красива установка внутрішнього світлодіодного освітлення.

Якщо ваш сад відповідно посаджений і доглянутий, ваша єдина задача - насолоджуватися своїм маленьким урожаєм.

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