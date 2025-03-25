Як мити пофарбовані стіни: дієві поради

Стіни – це мовчазні свідки нашого повсякденного життя. Вони відображають усе: від пустощів дітей із кольоровими олівцями до випадкових бризок кави під час неспішного ранку.

Чистота стін – важливий аспект догляду за домом, який не тільки покращує його естетику, а й сприяє здоровій атмосфері. Проте власники житла часто стикаються з проблемою очищення поверхонь, особливо якщо вони вкриті матовою фарбою. На щастя, є ефективні та безпечні способи, про які розповіло видання Real Simple, які допоможуть повернути стінам їхній бездоганний вигляд без ризику пошкодження покриття

Що таке матова фарба

Матова фарба на стінах має оксамитове покриття, яке допомагає приховати недоліки стін. Існує спектр блиску фарби, від матового до глянцевого. Як правило, високий блиск створює міцніше покриття, яке можна мити. Оскільки матова фарба пориста та має найнижчий блиск, вона менш стійка до частого чищення.

Ви маєте бути певні якою саме фарбою вкрити ваші стіни. Якщо ви фарбували їх самі, то, мабуть, знаєте відповідь на це питання, однак, якщо ви не впевнені, які у вас стіни, дуже важливо це дізнатися, перш ніж почати очищення, оскільки для кожного типу фарби потрібна своя техніка.

Як визначити тип фарби

Існує простий трюк, яким можна визначити тип оброблення стін: посвітіть на стіну ліхтариком. Якщо ви бачите чіткий контур світла (круглий), швидше за все, у вас глянцева фарба. Якщо сяйво менш чітке і ви не бачите округлої форми, швидше за все, ви маєте напівглянцеве покриття. Якщо ви посвітите ліхтариком на стіну й побачите, що вона світиться без жодного натяку на чіткі контури, ймовірно, покриття матове.

Як часто мити пофарбовані стіни

Ви повинні принаймні раз на місяць очищати стіни від пилу, щоб видалити павутину. Щотижня оглядайте стіни та обережно витирайте будь-які плями та бруд навколо вимикачів світла. Матова фарба погано тримається під час інтенсивного чищення, тому регулярне обережне чищення стін позбавить вас від клопоту.

Подібним чином, якщо ви помітили бризки від їжі та напоїв або, наприклад, сліди від кольорових олівців і маркерів, видаліть їх якомога швидше. Оскільки матова фарба не є довговічною, ретельно мити стіни слід лише раз на рік або перед повторним фарбуванням.

Як помити стіни

Що вам знадобиться

Серветки з мікрофібри 2 шт.

Пилотяг із щіткою для оббивки

Табурет або драбина

Брезент

Відро 2 шт.

Дистильований білий оцет 1 пляшка

Засіб для миття посуду 1 пляшка

Харчова сода 1 упаковка

Меламінова губка 1 шт.

Що робити

Підготуйте кімнату: зніміть твори мистецтва зі стін, відсуньте меблі від стін, покладіть на підлогу брезент. Протріть пил і павутину. Почніть із верхньої частини стіни. Скористайтеся ганчіркою для пилу чи пропилотяжте щіткою для оббивки. Протріть теплою водою. Використовуйте мікрофібру, змочену у теплій воді. Вимийте оцтом і милом. Приготуйте розчин із води, оцту та засобу для миття посуду. Протріть плями серветкою. Видаліть стійкі плями. Використовуйте харчову соду чи меламінову губку. Не тріть занадто сильно, щоб не пошкодити фарбу.

Поради

Щотижня видаляйте плями.

Намагайтеся не торкатися стін брудними руками.

Використовуйте витяжні вентилятори у вологих приміщеннях.

Підфарбовуйте ділянки, які неможливо очистити.

Догляд за пофарбованими стінами – це не тільки питання естетики, а й важливий крок у створенні затишної та здорової атмосфери у домі. Регулярне прибирання, правильний вибір засобів для чищення та дбайливе поводження зі стінами допоможуть зберегти їхню охайність і привабливість на довгі роки. А найголовніше – це зовсім не складно, якщо дотримуватися простих рекомендацій.

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