Як надовше зберегти свіжість бананів

Якщо пригадати інформацію про те, що банани не можна тримати в холодильнику, з'ясується, що це не зовсім правда. Хоча банани можуть втратити свій яскраво-жовтий колір, не варто поспішати викидати їх на смітник. На сторінці Express поділилися цікавою та корисною інформацією як зберегти свіжість ваших бананів, щоб вони залишалися ароматними та апетитними якомога довше.

Поклавши жовті банани в холодильник, ви можете сповільнити їхнє швидке дозрівання, навіть якщо зовнішня оболонка набуде дещо іншого кольору та відтінку. Якщо ви почистите коричневу шкірку банана наступного тижня після покупки, наприклад, то побачите, що банан всередині буде твердішим, ніж його "брати та сестри", які зберігалися при кімнатній температурі, та й смак він матиме чудовий.

Іншими словами, якщо вас не лякає дивний відтінок шкірки, ви можете охолоджувати банани відразу після того, як вони втратили свій зелений відтінок. Але цей метод не є універсальним рішенням. Якщо ви покладете ще зелені банани у холодильник, ви зупините їхнє дозрівання. Вони не будуть солодкі та смачні, так і залишившись зеленими.

Замість того, щоб зберігати банани разом з рештою фруктів, тримайте їх окремо на кухонній поверхні, поки вони не пожовтішають. Потім поставте їх у холодильник, щоб подовжити термін зберігання на тиждень.

Цікаво, що зберігання бананів поруч з іншими фруктами може їх зіпсувати. Банани, як і багато інших фруктів, виробляють гормон росту під назвою етилен. Він сприяє дозріванню плодів, але також може прискорити процес дозрівання сусідніх плодів. Коли ви зберігаєте разом багато фруктів, які виробляють етилен, усі вони починають дозрівати швидше.

Якщо ви хочете зберегти банани свіжими у вазі з рештою фруктів, спробуйте загорнути плодоніжку в харчову плівку. Це має перешкодити виробленню газоподібного етилену. Інший варіант - повісити банани на гачок над вазою з фруктами. Це дозволить повітрю циркулювати та запобіжить руйнуванню фруктів етиленом.

Якщо ваші банани дуже переспіли та ви не хочете їх вже їсти, просто наріжте їх та заморозьте. Згодом, ви зможете зробити з них смузі, морозиво чи банановий хліб.

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