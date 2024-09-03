Як надовше зберегти свіжість петрушки та кропу

Якщо ви любите зелень і прагнете зберегти її свіжість якомога довше, цей лайфгак для вас.

На сторінці pomyslowe.panie.domu завжди діляться цікавою та корисною інформацією для вашого дому та кухні. Цього разу авторки розповіли, як правильно зберегти кріп та петрушку, щоб вони тішили вас своєю соковитістю та свіжістю.

Підріжте трохи стебла зелені, щоб вони краще вбирали воду;

Приготуйте невелику баночку з водою, можна використати склянку. Наберіть у неї воду та поставте зелень. Стебла мають бути у воді.

Потім візьміть більшу баночку, у яку зможе поміститися маленька баночка з травами. Поставте банку з зеленню на кришку більшої;

Обережно накрийте зелень більшою банкою. Петрушка з кропом мають опинитися всередині банки.

Поставте банку в холодильник і не забувайте змінювати воду кожні 3-4 дні.

Зберігаючи так петрушку та кріп, вони можуть залишатися свіжими до кількох тижнів.

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