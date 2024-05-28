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Як намалювати квіти за допомогою пакета: цікавий лайфгак від блогерки

Як намалювати квіти за допомогою пакета: цікавий лайфгак від блогерки

Як намалювати квіти за допомогою пакета / Фото: Credits

Це надзвичайний метод малювання з яким ви впораєтесь навіть якщо не знаєте як тримати пензлика в руках.

Блогерка рукодільниця Gamze Sankaya на своїй сторінці Instagram опублікувала цікаве відео як зробити красиву картину з квітами. Для її створення вам потрібен лише креатив думок і жодних професійних навичок. Таким малювання можна займатись навіть з дитиною.

Вам знадобиться:

  • Звичайний пакет;
  • Фарба;
  • Пензлик;
  • Полотно.

Як зробити:

  • Візьміть пакет і зав'яжіть його на вузол з одного боку;
  • Виверніть його навиворіт так щоб хвостик вузла був всередині;
  • Наберіть у пакет повітря і затисніть його з іншого боку рукою (вузол має бути знизу), аби повітря не вийшло (для зручності можете зав'язати ще один вузол);
  • Нанесіть пензликом фарбу на пакет (як на відео);
  • Зробіть пакетом відбиток фарби на полотні, ніби проштампуєте його;
  • Це будуть бутони ваших квітів;
  • Далі додайте пензликом стебло та листочки;
  • А губкою зробіть серединку ваших квітів;
  • Можете акуратно обвести бутони квіток та листя тонким пензликом по контуру і додати всі необхідні елементи.

Порада:

  • Зафарбовуйте фарбою пакет з різним діаметром, аби квіти не були всі однакового розміру;
  • Використовуйте різні кольори, аби зробити їх більш “живими”;

Така квіткова техніка підійде не тільки для картин, її можна використати у дизайні одягу чи декору інтер'єра. Головне використовувати спеціальну фарбу, що підійде для вашого “мольберта”.

До речі, ми писали про те, “Як зробити оригінальну текстурну стіну повітряною кулькою”.

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