Як намалювати квіти за допомогою пакета: цікавий лайфгак від блогерки

Це надзвичайний метод малювання з яким ви впораєтесь навіть якщо не знаєте як тримати пензлика в руках.

Блогерка рукодільниця Gamze Sankaya на своїй сторінці Instagram опублікувала цікаве відео як зробити красиву картину з квітами. Для її створення вам потрібен лише креатив думок і жодних професійних навичок. Таким малювання можна займатись навіть з дитиною.

Вам знадобиться:

Звичайний пакет;

Фарба;

Пензлик;

Полотно.

Як зробити:

Візьміть пакет і зав'яжіть його на вузол з одного боку;

Виверніть його навиворіт так щоб хвостик вузла був всередині;

Наберіть у пакет повітря і затисніть його з іншого боку рукою (вузол має бути знизу), аби повітря не вийшло (для зручності можете зав'язати ще один вузол);

Нанесіть пензликом фарбу на пакет (як на відео);

Зробіть пакетом відбиток фарби на полотні, ніби проштампуєте його;

Це будуть бутони ваших квітів;

Далі додайте пензликом стебло та листочки;

А губкою зробіть серединку ваших квітів;

Можете акуратно обвести бутони квіток та листя тонким пензликом по контуру і додати всі необхідні елементи.

Порада:

Зафарбовуйте фарбою пакет з різним діаметром, аби квіти не були всі однакового розміру;

Використовуйте різні кольори, аби зробити їх більш “живими”;

Така квіткова техніка підійде не тільки для картин, її можна використати у дизайні одягу чи декору інтер'єра. Головне використовувати спеціальну фарбу, що підійде для вашого “мольберта”.

До речі, ми писали про те, “Як зробити оригінальну текстурну стіну повітряною кулькою”.

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