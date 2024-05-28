Як намалювати квіти за допомогою пакета: цікавий лайфгак від блогерки

Це надзвичайний метод малювання з яким ви впораєтесь навіть якщо не знаєте як тримати пензлика в руках.
Блогерка рукодільниця Gamze Sankaya на своїй сторінці Instagram опублікувала цікаве відео як зробити красиву картину з квітами. Для її створення вам потрібен лише креатив думок і жодних професійних навичок. Таким малювання можна займатись навіть з дитиною.
Вам знадобиться:
- Звичайний пакет;
- Фарба;
- Пензлик;
- Полотно.
Як зробити:
- Візьміть пакет і зав'яжіть його на вузол з одного боку;
- Виверніть його навиворіт так щоб хвостик вузла був всередині;
- Наберіть у пакет повітря і затисніть його з іншого боку рукою (вузол має бути знизу), аби повітря не вийшло (для зручності можете зав'язати ще один вузол);
- Нанесіть пензликом фарбу на пакет (як на відео);
- Зробіть пакетом відбиток фарби на полотні, ніби проштампуєте його;
- Це будуть бутони ваших квітів;
- Далі додайте пензликом стебло та листочки;
- А губкою зробіть серединку ваших квітів;
- Можете акуратно обвести бутони квіток та листя тонким пензликом по контуру і додати всі необхідні елементи.
Порада:
- Зафарбовуйте фарбою пакет з різним діаметром, аби квіти не були всі однакового розміру;
- Використовуйте різні кольори, аби зробити їх більш “живими”;
Така квіткова техніка підійде не тільки для картин, її можна використати у дизайні одягу чи декору інтер'єра. Головне використовувати спеціальну фарбу, що підійде для вашого “мольберта”.
До речі, ми писали про те, “Як зробити оригінальну текстурну стіну повітряною кулькою”.
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