Як наповнити дім смачними ароматами: цікаві лайфгаки

Видання Martha Stewart розповіло про ефективні способи, які допоможуть зробити ваш дім ароматним і затишним.

Запашна суміш

Чистий, свіжий аромат цитрусових або трав легко створити за допомогою простих інгредієнтів, які вже є у вашій коморі. Наприклад, можна приготувати таку суміш:

скибочки лимона, апельсина та лайма;

трава (м’ята, лаванда чи базилік);

вода.

Помістіть усе це до каструлі, доведіть до кипіння та залиште кипіти на слабкому вогні. Приємний аромат пошириться всім будинком. Восени, наприклад, чудовий ефект дає кипляча суміш із гвоздики, кориці, яблук і лаврового листа.

Використовуйте свічки

Ароматичні свічки, дифузори та ароматизатори – це чудовий спосіб наповнити дім приємним запахом. Проте важливо правильно їх використовувати. Не запалюйте ароматичні свічки під час приготування їжі, оскільки це може змішати запахи та створити дискомфорт.

Домашній спрей для усунення запахів тварин

Хоча запах корму чи підстилки домашніх тварин може стати звичним для вас, гості можуть його відчути. Для усунення запахів можна приготувати натуральний спрей для тканин:

Візьміть 1 ст. л. харчової соди.

Додайте 30 крапель ефірної олії апельсина.

Змішайте все з 2 склянками дистильованої води у пляшці з розпилювачем.

Розпилюйте на тканину чи в повітрі для видалення неприємних запахів. Також можна перенести миски з їжею для домашніх тварин у віддалене місце, щоб мінімізувати запахи.

Використовуйте спреї для кімнат

Створюючи аромати для дому, враховуйте, як різні запахи взаємодіють між собою – від прального порошку до ароматів шампуню чи засобу для миття підлоги. Обирайте легкі, ненав’язливі аромати, наприклад, цитрусові чи лаванду. Занадто сильні запахи можуть перенаситити простір, тому важливо зберігати баланс.

Ефірні олії

Ви можете створити унікальний аромат для свого дому, змішуючи різні запахи:

Приготуйте власну сіль для ванн із додаванням ефірних олій.

Покладіть до ящиків пакетики з лавандою.

Використовуйте ефірні олії для створення свічок або ароматичних дифузорів.

Свіжі аромати, створені власноруч, дарують затишок і роблять атмосферу індивідуальнішою.

Використовуйте свіжі або сушені квіти

Запахи квітів – це завжди гарний вибір для наповнення оселі приємними ароматами. Посадіть у своєму саду чи на підвіконні троянди, гарденії, бузок або фрезії, а потім використовуйте їх для створення букетів. Висушені квіти також чудово підходять для ароматизації простору. Лаванда або евкаліпт у ванній кімнаті миттєво додають відчуття розкоші та свіжості.

Не варто забувати про силу провітрювання. Регулярно відчиняйте вікна, щоб свіже повітря замінило застояні неприємні запахи. Особливо ефективно це працює під час прибирання чи після приготування їжі.

Запах – важлива частина домашнього затишку. Створивши приємну атмосферу, ви зможете зробити свій дім справді особливим місцем. Використовуйте свіжі квіти, ефірні олії, правильні продукти та прості поради, щоб наповнити свою оселю смачними ароматами, які тішитимуть вас і ваших гостей.

Ми також писали про те, як зробити ароматичну свічку з корицею.

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