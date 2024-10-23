Як навчити вашого собаку ходити на повідці та не тягнути його

Виховання собаки — питання дисципліни та взаємної довіри між вами та вашим хвостиком. Один з основних аспектів навчання — це прогулянка на повідці.

На сторінці Konura дали корисні поради, як легко навчити свого собаку без проблем і страху ходити на повідці.

Основні правила

Замініть рулетку на звичайний повідець — це перший важливий крок. Ідеальна довжина повідця має бути не менше 3 метрів. Це дозволить вашому собаці відчувати більше свободи під час прогулянки. Ніколи не натягуйте повідець навмисно. За можливості постарайтеся послабити його. Це допоможе песику відчути менше напруження та зменшить ймовірність того, що він почне тягнутися. Дайте можливість собаці досліджувати навколишнє середовище. Важливо, щоб ваш пес міг понюхати травичку, вивчити нові звуки та, звісно, сходити в туалет. Це допоможе уникнути стресу та робитиме прогулянки приємнішими.

Важливість навчання песика не тягнути

Якщо ви постійно гуляєте на натягнутому повідці, ваш собака привчається до такого стилю поведінки. Він вважає, що тягнути — це нормально та буде робити це ще сильніше, коли його щось зацікавить. Це може призвести до проблем зі здоров’ям, а також до негативних асоціацій з прогулянками.

Практичні поради

Як тільки ви відчуваєте, що повідець натягується, зупиніться. Це допоможе вашому собаці зрозуміти, що тягнути не потрібно.

Коли повідець розслабляється, запропонуйте собаці смаколик. Це створить позитивну асоціацію з ходьбою на розслабленому повідці.

Протягом прогулянки, якщо собака звертає на вас увагу чи підходить ближче, обов'язково нагородіть її смачненьким. Це підвищить її зацікавленість у вас і допоможе встановити міцніший зв'язок.

На початку практикуйте ці вправи в спокійних місцях, де мало подразників. Наприклад, почніть навчання в парку з невеликою кількістю людей. Як тільки ваш песик навчиться поводитися правильно в спокійній атмосфері, поступово переходьте до людних місць, де буде більше відволікаючих чинників.

Обирайте правильну та якісну амуніцію. Ваш песик має розуміти, що повідець — це не обмеження, а засіб для безпечної прогулянки. Амуніція повинна бути комфортною для собаки та не завдавати їй дискомфорту.

Дотримуючись простих правил, ви зможете створити комфортну та безпечну атмосферу для прогулянок, а ваш собака зможе відчувати себе вільно та впевнено.

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