Як навчити вашого собаку ходити на повідці та не тягнути його

Виховання собаки — питання дисципліни та взаємної довіри між вами та вашим хвостиком. Один з основних аспектів навчання — це прогулянка на повідці.
На сторінці Konura дали корисні поради, як легко навчити свого собаку без проблем і страху ходити на повідці.
Основні правила
- Замініть рулетку на звичайний повідець — це перший важливий крок. Ідеальна довжина повідця має бути не менше 3 метрів. Це дозволить вашому собаці відчувати більше свободи під час прогулянки.
- Ніколи не натягуйте повідець навмисно. За можливості постарайтеся послабити його. Це допоможе песику відчути менше напруження та зменшить ймовірність того, що він почне тягнутися.
- Дайте можливість собаці досліджувати навколишнє середовище. Важливо, щоб ваш пес міг понюхати травичку, вивчити нові звуки та, звісно, сходити в туалет. Це допоможе уникнути стресу та робитиме прогулянки приємнішими.
Важливість навчання песика не тягнути
Якщо ви постійно гуляєте на натягнутому повідці, ваш собака привчається до такого стилю поведінки. Він вважає, що тягнути — це нормально та буде робити це ще сильніше, коли його щось зацікавить. Це може призвести до проблем зі здоров’ям, а також до негативних асоціацій з прогулянками.
Практичні поради
- Як тільки ви відчуваєте, що повідець натягується, зупиніться. Це допоможе вашому собаці зрозуміти, що тягнути не потрібно.
- Коли повідець розслабляється, запропонуйте собаці смаколик. Це створить позитивну асоціацію з ходьбою на розслабленому повідці.
- Протягом прогулянки, якщо собака звертає на вас увагу чи підходить ближче, обов'язково нагородіть її смачненьким. Це підвищить її зацікавленість у вас і допоможе встановити міцніший зв'язок.
- На початку практикуйте ці вправи в спокійних місцях, де мало подразників. Наприклад, почніть навчання в парку з невеликою кількістю людей. Як тільки ваш песик навчиться поводитися правильно в спокійній атмосфері, поступово переходьте до людних місць, де буде більше відволікаючих чинників.
- Обирайте правильну та якісну амуніцію. Ваш песик має розуміти, що повідець — це не обмеження, а засіб для безпечної прогулянки. Амуніція повинна бути комфортною для собаки та не завдавати їй дискомфорту.
Дотримуючись простих правил, ви зможете створити комфортну та безпечну атмосферу для прогулянок, а ваш собака зможе відчувати себе вільно та впевнено.
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