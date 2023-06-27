Як назавжди знищити плющ на садовій ділянці: є лише один спосіб

Англійський плющ зазвичай вкриває стіни, будинки й паркани. Вигляд це має дуже мальовничий, як стверджують власники оповитих плющем садів, однак може бути небезпечним для будівель.

Плющ, який обплітає стіни й паркани, може викликати структурні пошкодження цих конструкцій. Тому незважаючи на ефектний зовнішній вигляд, багато садівників шукають способів його позбутися.

Рослина не лише завдає шкоди будинкам, але й може пошкодити рослини в саду, наприклад, дерева, тому що прикріплюється до опор, утворюючи коріння вздовж стебел. Про те, як його позбутися, розповідає Еxpress.co.uk.

Більшість садівників погоджуються, що для того, аби назавжди позбутися плюща, його потрібно зрубати, а потім викопати.

Просто обріжте коріння біля основи, зачекайте кілька тижнів, і коли воно засохне, акуратно відірвіть його від стіни або паркану. Потім викопайте коріння.

Ви повинні знищити коріння повністю і зірвати всі частини плюща зі стіни — це єдиний спосіб назавжди позбутися цієї рослини, тому що плющ дуже стійкий до більшості гербіцидів, а його листя має водонепроникний шар, який надійно його захищає.

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