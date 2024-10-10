Як убезпечити себе від комах: що потрібно зробити з квітами, перш ніж занести їх до будинку

З наближенням холодів вам потрібно буде повернути рослини до будинку, якщо на літо ви виносили їх на терасу або балкон.

Настала осінь, а разом із нею і зниження температури. Оскільки ми готуємо наші кімнатні рослини до майбутньої довгої зими, настав час перенести їх у приміщення.

Про те, що потрібно зробити, перш ніж занести вазони всередину на зимівлю, розповідає експертка з рослин Меді Габлер.

Виявляється, перш ніж переселити рослини всередину, ви повинні залити їх водою, це допоможе врятувати вас від небажаних комах.

Габлер пояснює, що для того, щоб утримати шкідників зовні, вам потрібно затопити горщики з рослинами і змусити всіх шкідників залишити їх.

Не бійтеся, що рясне поливання порушить ваш режим поливу рослин, каже Меді, немає причин для занепокоєння. Поки у ваших горщиках хороший дренаж, вам не доведеться турбуватися про надмірне поливання.

За її словами, "повінь" дає будь-якому небажаному шкіднику зрозуміти, що настав час знайти новий дім і швидко втекти. Цей метод поливання також вимиває солі, які згодом накопичуються у ґрунті, що ускладнює поглинання води рослинами. Тож це безпрограшний варіант.

Після того, як ви залили рослини та переконалися, що в горщиках або навколо них більше не живуть комахи, вам просто потрібно залишити їх висихати на повітрі. Після того, як вони висохнуть, ви можете сміливо вносити рослини до будинку.

Цей метод також гарний, якщо ви намагаєтеся позбавитися маленьких мошок у своєму будинку: яйця мух часто заховані на листі і стеблах рослин, тому "повінь" змиє і їх.

Переміщення рослин усередину після того, як вони провели літо на свіжому повітрі, може бути трохи травматичним для рослин, тому продовжуйте дотримуватися режиму підживлення та поливання, щоб вони були "щасливими" всю зиму.

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