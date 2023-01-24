Як не занапастити кімнатні рослини цієї зими

Ця зима видалася складною для всіх, і наші кімнатні рослини також страждають більше, ніж зазвичай.

Коли дні поступово стають коротшими, а температура на вулиці падає, турбота про наші кімнатні джунглі стає все важливішою для нашого душевного комфорту. У наш час треба берегти все, що приносить радість. Тож якщо ви любите кімнатні рослини і хвилюєтеся через те, як вони переживуть цю зиму, вам буде цікаво дізнатися, які поради щодо догляду дають експерти з кімнатних рослин.

Детальні рекомендації про те, як потрібно доглядати за кімнатними рослинами взимку, дав Gardens illustrated.

Від чого взимку страждають кімнатні рослини

Причин хвороби й загибелі кімнатних рослин у зимовий період безліч. Центральне опалення висушує повітря, дров'яні печі та каміни з відкритим полум'ям можуть зробити приміщення занадто спекотними, а вночі, коли ними не користуються, температура може впасти занадто низько для деяких кімнатних рослин, особливо якщо вони заховані за закритими шторами.

Рослини страждають від нестачі світла та від протягів. Також, якщо взимку ви заносите до кімнати всі вазони, які стояли на балконах або терасах, рослини починають страждати ще й від тісноти.

Тому дуже важливо дотримуватися всіх рекомендацій з догляду за кімнатними рослинами в зимовий період, щоб дати їм можливість протриматися до весни, коли більш м'який температурний режим, яскраве сонце і свіже повітря дадуть їм нові сили для зростання і цвітіння.

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Підвищіть вологість повітря поблизу ваших кімнатних рослин

Один із найкращих способів боротьби з сухим повітрям, що виникає в разі використання центрального опалення — це згрупувати кімнатні рослини разом, щоб створити їм власний вологіший мікроклімат. Поставте горщики на тацю, наповнену вологою галькою, піском або керамзитовими камінцями, і вода, випаровуючись, зволожуватиме повітря. Кухні й ванні кімнати також можуть бути чудовим місцем для рослин, що потребують підвищеної вологості.

Ви можете подумати, що обприскування — це вирішення проблеми сухого повітря, та, на жаль, це настільки короткочасне зволоження, що воно насправді не допомагає рослинам, до того ж змочування листя може спровокувати грибкові захворювання.

Також уважніше придивіться до місця, де роташовані вазони. Полиці над батареями означають неминучу загибель більшості кімнатних рослин, а підвіконня, на яких рослини залишаються на холоді за фіранками, будуть дуже невдалим вибором для тропічних і субтропічних видів.

Якщо у вас є сукуленти і кактуси, режим, якого вони потребують взимку, трохи інший — для них буде корисним прохолодне приміщення з яскравим світлом, тож якщо у вас є вільна кімната або веранда, що виходить на південь, перенесіть їх туди.

Подбайте про освітлення

Переміщення кімнатних рослин ближче до вікон взимку допоможе їм ловити все доступне світло, як і розсування штор, тюлів і підняття жалюзі щоразу, щойно зійде сонце. Світлодіодні світильники можна налаштувати, аби вони вмикалися в темний час доби, таким чином позбавивши себе необхідності вмикати й вимикати їх. Вибирайте лампи з позначкою "повний спектр", якщо хочете уникнути цього рожево-фіолетового світіння, яке сусіди можуть прийняти за підробіток, пов'язаний із вирощуванням канабісу. Звісно, в наших умовах ніхто не може гарантувати, що електроенергія буде саме тоді, коли це потрібно рослинам, але спробувати можна, тим більше, що багато електрики вони не споживають.

Більшість кімнатних рослин необхідно розташувати на відстані близько 30 см від джерела світла: сукуленти можна розмістити трохи ближче.

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Як поливати кімнатні рослини взимку

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Взимку зростання більшості кімнатних рослин трохи сповільнюється, а деякі повністю йдуть у сплячку. Як результат, їм потрібно менше води й поживних речовин. Перезволожене коріння є основною причиною загибелі рослин, особливо кактусів і сукулентів. Якщо ваші кактуси й сукуленти перебувають в умовах звичайної кімнатної температури, поливати їх у холодні місяці потрібно буде лише тоді, коли їхній ґрунт майже повністю висохне. В неопалюваному приміщенні вода їм може взагалі не знадобитися.

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Як захистити кімнатні рослини від шкідників

Зима може викликати стрес у кімнатних рослин, а рослини в стресі набагато більше схильні до нападу шкідників. Крім того, якщо взимку ви перемістили до кімнати вазони з відкритого балкона, вони могли принести з собою шкідників або хвороби.

Огляньте дно горщиків на наявність прихованих слимаків і ретельно перевірте листя на попелицю та павутинних кліщів, звертаючи особливу увагу на нижній бік листя та будь-яке нове зростання. Що раніше ви виявите зараження перш ніж воно закріпиться, то легше з ним впоратися. Купіть у садовому центрі засіб, безпечний для дітей і домашніх тварин, яким можна регулярно обприскувати рослини для боротьби з павутинними кліщами, попелицями, трипсами тощо.

Регулярне протирання листя вологою тканиною є гарною практикою для кімнатних рослин, незалежно від того, є у вас шкідники чи ні, тому що це допомагає очистити продихи (дихальні отвори листя) від пилу та іншого сміття. Це може здатися рутиною, але сприймайте це як вправу на уважність чи своєрідну медитацію.

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