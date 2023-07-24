Як облаштувати компостну купу, не привертаючи уваги щурів: три головні поради садівникам

Без компостної купи на садовій ділянці не обійтися. Але саме вона приваблює до нашого саду щурів та інших тварин.

Ніхто не хоче мати у своєму саду непроханих гостей – щурів чи тварин більшого розміру, особливо коли їх зграя. Експерт попередив, що садівники припускаються кількох помилок, які спонукають щурів і більших шкідників проникати до їхніх садів. І розповів Еxpress.co.uk, як цього уникнути.

Компостна купа в саду є ідеальним місцем для щурів незалежно від пори року. Однак страх привабити щурів не повинен стримувати вас від того, щоб зробити компостну купу. Вона є не лише чудовим способом позбутися сміття на кухні та в саду, але й допомагає досягти гарного врожаю й буйного цвітіння.

Тому не поспішайте позбуватися компостної купи, спочатку виправте три типові помилки, які часто є причиною появи щурів на вашій ділянці.

Чому важливо закрити компостну купу

Один із найпростіших способів запобігти створенню щурами гнізда в компостних купах – це забезпечити, щоб вони не могли отримати до них доступу. Від відкритої компостної купи йтимуть запахи, які будуть особливо привабливими для щурів, що шукають їжу, тому допускати цього не можна.

Тип покриття, яке садівники мають використовувати для своїх контейнерів для компосту, може залежати від погоди. Якщо дуже волого, то брезент – ідеальне захисне покриття. Це запобігне надто сильному розмоканню компосту.

Сітчасте або дротяне огородження також можна використовувати для захисту від великих шкідників, забезпечуючи водночас доступ повітря й вологи. Важливо зазначити, що брезент або кришку (якщо у вас компостний ящик) треба знімати під час додавання нових матеріалів у купу та в разі її перевертання, щоб забезпечити циркуляцію повітря й запобігти появі запахів.

Навіщо підтримувати правильне співвідношення зеленого та коричневого

Правильне співвідношення зеленого та коричневого кольорів у компостній купі може бути непростим завданням для будь-якого садівника, проте якщо ви суворо чергуватимете шари компосту, він буде багатий поживними речовинами і не привабить шкідників до вашого саду.

Співвідношення чотирьох коричневих частин до однієї зеленої зазвичай вважається кращим варіантом для компостної купи. Зелена містить багаті азотом матеріали, як-от скошена трава, харчові відходи, кавова гуща й чайні пакетики, водночас коричневі містять багато вуглецю, тобто сухе листя, папір, гілки та соснові голки.

Додавання надто великої кількості зелені, зазвичай харчових відходів, приверне увагу щурів, які шукають їжу. Обов'язково укладайте коричневі матеріали поверх зелених, щоб сприяти більш швидкому розкладанню та зменшити запах їжі, який залучатиме шкідників.

Не використовуйте надто багато води

Як облаштувати компостну купу, не привертаючи уваги щурів / Фото: Credits

Розмокла компостна купа може залучати щурів із кількох причин. По-перше, занадто багато води може призвести до того, що компост стане анаеробним, а це означає, що йому не вистачатиме кисню. Купи анаеробного компосту часто мають неприємний запах, який приваблює щурів.

Занадто багато води також уповільнює процес розкладання. Це означає, що харчові відходи, які приваблюють щурів, найімовірніше, лежатимуть у компостній купі набагато довше, ніж це необхідно.

Хоча точного правила щодо того, скільки води додавати в компостну купу, не існує, зазвичай найкраще це визначити навпомацки. Компост має бути вологим, але не мокрим. Якщо вичавити жменю компосту, має бути лише кілька крапель води.

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