Як облаштувати терасу будинку: 3 прості ідеї для затишку та комфорту

Як облаштувати терасу будинку: 3 прості ідеї для затишку та комфорту

Наші поради допоможуть вам створити біля свого будинку маленький оазис краси.

Тераса - чудове місце для відпочинку на свіжому повітрі. На ній також можна зустрічатися з друзями, проводити романтичні вечори, просто почитати цікаву книжку і випити чашечку кави. Для того, щоб цей простір був затишнішим, пропонуємо скористатися трьома простими способами, як його можна облаштувати.

Лампочки

Це завжди гарне рішення для оформлення практично будь-якого простору. Окрім того, стильні лампочки додадуть затишку і романтики. Також можна скористатися підлоговими світильниками.

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Затишні меблі

Не забувайте, що тераса - місце для відпочинку, тому наповніть її зручними меблями. Вибирайте практичні варіанти зі знімними подушками і легкі плетені крісла.

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Квіти і зелень

Ніщо так не прикрашає простір, як квіти, тому наповніть терасу вашого будинку квітами у горщиках. Використовувати можна підлогові варіанти і підвісні. Матиме гарний вигляд і яскраво квітуватиме протягом усього літа герань.

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