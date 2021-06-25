Як облаштувати терасу будинку: 3 прості ідеї для затишку та комфорту

Наші поради допоможуть вам створити біля свого будинку маленький оазис краси.
Тераса - чудове місце для відпочинку на свіжому повітрі. На ній також можна зустрічатися з друзями, проводити романтичні вечори, просто почитати цікаву книжку і випити чашечку кави. Для того, щоб цей простір був затишнішим, пропонуємо скористатися трьома простими способами, як його можна облаштувати.
Лампочки
Це завжди гарне рішення для оформлення практично будь-якого простору. Окрім того, стильні лампочки додадуть затишку і романтики. Також можна скористатися підлоговими світильниками.
Затишні меблі
Не забувайте, що тераса - місце для відпочинку, тому наповніть її зручними меблями. Вибирайте практичні варіанти зі знімними подушками і легкі плетені крісла.
Квіти і зелень
Ніщо так не прикрашає простір, як квіти, тому наповніть терасу вашого будинку квітами у горщиках. Використовувати можна підлогові варіанти і підвісні. Матиме гарний вигляд і яскраво квітуватиме протягом усього літа герань.
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