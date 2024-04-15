Як облаштувати ванну кімнату: дизайнерка інтер'єрів назвала 5 основних правил

Коли планування ванної кімнати, організація місць для зберігання речей, декор та освітлення добре продумані, вона стає місцем, в якому приємно проводити час, додаючи трохи розкоші до нашого повсякденного життя.

Ми починаємо і закінчуємо свій день у ванній кімнаті, а отже цей простір заслуговує на ретельне планування та увагу до деталей.

Звичайно, всі ванні кімнати різні, але є кілька загальних правил дизайну, про які дизайнерка Софі Клемсон розповіла Woman&home.

Хороший дизайн ванної кімнати завжди поєднує в собі естетику — гарну плитку, ефектну ванну, і меблі — з практичністю повсякденного життя, як-от опалення, вентиляція і необхідність зберігання великої кількості речей.

Не закладайте всі поверхні плиткою

5 правил організації ванної кімнати / Фото: Credits

Софі Клемсон радить своїм клієнтам уникати використання плитки всюди у ванній кімнаті, оскільки, за її словами, це може мати старомодний вигляд і нагадувати швидше душову. Розміщуйте плитку тільки там, де вона вам потрібна через наявність води, наприклад, навколо душу та раковини. Це створить сучасний вигляд, стверджує дизайнерка.

Інші способи створення затишної або тихої розкішної естетики включають м'яку обробку вікон, наприклад, тканинні або римські штори, накладені поверх жалюзі. Потім додайте аксесуари, такі як кімнатні рослини, витвори мистецтва, низький табурет у ванни, килимок для ванної і навіть невелику книжкову полицю, якщо є місце, де вона не намокне.

Ви завжди можете пом'якшити ванну за допомогою декору, але якщо вам подобається ідея ванної кімнати, яка змушує вас затриматися довше, подумайте про способи додавання візуального тепла та текстури на етапі ремонту.

Подумайте про місце зберігання

5 правил організації ванної кімнати / Фото: Credits

Як правило, ванні кімнати швидко заповнюються засобами повсякденного догляду за шкірою, туалетним приладдям, шампунями та рушниками. Отже, там, де дозволяє простір, завжди розумно розмістити все приладдя для ванної, організувавши місця для зберігання.

Подумайте про душові ніші, оскільки вони завжди мають дуже ошатний вигляд, дзеркальну шафку, відкриті полиці, плетені кошики, кухонну мийку з висувними ящиками внизу і безлічі гачків.

5 правил організації ванної кімнати / Фото: Credits

Одне з найцікавіших рішень для зберігання речей у ванній — створити приховану шафу в дерев'яній панелі ванни, вирізавши в ній квадрат і додавши петлі та ручку. Це створює багато додаткового місця для зберігання рушників або чогось ще й не займає місця.

Додати світло

Вікно у ванній є далеко не у всіх домах, і в цьому випадку важливо подумати про освітлення, вентиляцію та способи уникнути надмірної вологості.

Але, якщо у вашій ванній кімнаті є вікно, дозвольте природному світлу проникати якнайбільше. Для цього вибирайте прозорі душові кабіни й не забувайте ретельно очищувати скло під час прибирання.

Дзеркала і поверхні, що відбивають, також будуть відображати світло, а рослини також можуть зробити простір більш повітряним — улюблений прийом дизайну інтер'єру, що дозволяє зробити маленьку кімнату візуально більше. Ми всі хочемо, щоб наші ванні кімнати були схожі на наш особистий спа-центр, а сонячне світло, що струмує через вікна, створює відчуття добробуту та зв'язку з природою.

Створіть акцент

5 правил організації ванної кімнати / Фото: Credits

Фокус або, як його часто називають, «вау-момент» у вашій ванній кімнаті може бути очевидним — гарна ванна із закругленими краями, розташована біля вікна, душова кабіна, оброблена темно-зеленою плиткою, або красива дизайнерська раковина.

Ви можете додати ефектний світильник, великий витвір мистецтва або дзеркало. Кожен із цих елементів створить акцент у невеликих ванних кімнатах, привертаючи увагу та роблячи простір більш цільним. У разі створення зони, яка буде в центрі уваги, весь дизайн матиме більш цілісний вигляд, а ваша ванна кімната видаватиметься дорожчою та добре продуманою.

Подумайте над плануванням

5 правил організації ванної кімнати / Фото: Credits

Ретельно продумайте найбільш функціональне планування ванної кімнати, виходячи з ваших звичок та кількості людей, які нею користуються. Неправильний вимір простору — найпоширеніша помилка під час проєктування ванної кімнати, яку слід уникати. Краще не захаращувати простір занадто великою кількістю речей, оскільки це може зробити кімнату меншою.

Якщо вам потрібно розмістити раковину поруч із душем, розгляньте підвісну шафу, тому що вона допоможе створити ілюзію більшого простору, якщо ви побачите, що перебуває під раковиною.

Чим більше видимої площі, тим просторіше буде почуватися ванна кімната, тому розгляньте шафи для зберігання речей на ніжках та настінні унітази. Крім того, якщо ви не будете тримати предмети на підлозі, прибирання у ванній стане набагато простішим.

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