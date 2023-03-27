Як обрати цуценя: поради ветеринарки

Поява цуценя в родині - надзвичайно важлива та хвилююча подія. Найчастіше питання майбутніх власників полягає в тому, як правильно обрати чотирилапого друга, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Якщо ви плануєте купувати породисте цуценя з розплідника у заводчиків, ці поради будуть для вас корисними:

1. За можливості познайомтеся з батьками цуценят. Не соромтеся просити фото та відео з тваринами.

2. Задавайте заводчику усі питання, які вас цікавлять. Від вас не має бути таємниць, особливо щодо здоров'я малюків.

3. Зверніть увагу, в яких умовах утримається собака з цуценятами: має бути спеціально облаштоване місце для ігор та відпочинку, мисочки з водою, іграшки, пелюшки.

4. Тварини мають бути доглянутими та клінічно здоровими.

5. Заводчик має показати вам документи тварин: результати аналізів та обстежень, генетичні тести за потреби. Якщо тварина має племінну цінність, та родовід, нагороди на виставках, змаганнях тощо.

6. Цуценя має відлучатися від матері не раніше 1,5-2 місяців.

Зверніть увагу на стан цуценя:

воно активне, радісне, не боїться контактувати з людьми та іншими цуценятами. Зокрема вже у малому віці проявляється темперамент тварини

шерсть чиста, м‘яка

шкіра чиста, без ушкоджень та ектопаразитів (наприклад, бліх)

очі та носик чисті, без скупчень виділень

живіт не здутий, кал оформлений, дефекація регулярна

На момент, коли ви заберете малюка, в нього має бути ветеринарний паспорт, чіп, обробки від гельмінтів та перша вакцинація.

Бажано скласти договір про придбання цуценя, щоб уникнути шахрайства. "Чорних" розплідників зараз безліч.

Коли цуценя вже буде з вами, зверніться до ветеринара, який додатково огляне малюка та надасть поради щодо його подальшого життя та здоров'я.

Якщо ви берете цуценя з вулиці або притулку, також обов‘язково зверніться до лікаря.

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