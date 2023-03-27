Як обрати цуценя: поради ветеринарки

Поява цуценя в родині - надзвичайно важлива та хвилююча подія. Найчастіше питання майбутніх власників полягає в тому, як правильно обрати чотирилапого друга, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.
Якщо ви плануєте купувати породисте цуценя з розплідника у заводчиків, ці поради будуть для вас корисними:
1. За можливості познайомтеся з батьками цуценят. Не соромтеся просити фото та відео з тваринами.
2. Задавайте заводчику усі питання, які вас цікавлять. Від вас не має бути таємниць, особливо щодо здоров'я малюків.
3. Зверніть увагу, в яких умовах утримається собака з цуценятами: має бути спеціально облаштоване місце для ігор та відпочинку, мисочки з водою, іграшки, пелюшки.
4. Тварини мають бути доглянутими та клінічно здоровими.
5. Заводчик має показати вам документи тварин: результати аналізів та обстежень, генетичні тести за потреби. Якщо тварина має племінну цінність, та родовід, нагороди на виставках, змаганнях тощо.
6. Цуценя має відлучатися від матері не раніше 1,5-2 місяців.
Зверніть увагу на стан цуценя:
- воно активне, радісне, не боїться контактувати з людьми та іншими цуценятами. Зокрема вже у малому віці проявляється темперамент тварини
- шерсть чиста, м‘яка
- шкіра чиста, без ушкоджень та ектопаразитів (наприклад, бліх)
- очі та носик чисті, без скупчень виділень
- живіт не здутий, кал оформлений, дефекація регулярна
На момент, коли ви заберете малюка, в нього має бути ветеринарний паспорт, чіп, обробки від гельмінтів та перша вакцинація.
Бажано скласти договір про придбання цуценя, щоб уникнути шахрайства. "Чорних" розплідників зараз безліч.
Коли цуценя вже буде з вами, зверніться до ветеринара, який додатково огляне малюка та надасть поради щодо його подальшого життя та здоров'я.
Якщо ви берете цуценя з вулиці або притулку, також обов‘язково зверніться до лікаря.
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