Як обрати різдвяну ялинку з турботою про природу: поради від WWF-Україна

Напередодні зимових свят вулиці міст заповнені різноманітними живими хвойними рослинами або їхніми гілками на продаж. Але чи замислювалися ви, якою ціною на ринках з’являються ці дерева? Частина з них, на жаль, мають нелегальне походження. WWF-Україна ділиться простими кроками, які допоможуть вам придбати дерево до свят свідомо, не завдаючи шкоди природі.

Та перeдусім розберімося, чому важливо обирати легальні дерева? Щороку сотні тисяч хвойних рослин в Україні нелегально зрубують, зокрема в цінних природних лісах, які ще не мають належного природоохоронного статусу. Їхнє вирубування завдає значної шкоди екосистемам, зокрема, знищуючи молоде покоління хвойних дерев.

Легально заготовлені дерева вирощуються державними лісогосподарськими підприємствами та іншими лісокористувачами на плантаціях спеціально до свят або заготовляються під час вирубань для догляду за лісами.

Перевірити легальність ялинки ви можете таким чином:

Шукайте бирку з кодом.

Легальні ялинки мають спеціальне маркування, яке гарантує законність їхнього походження – бирки з інформацією про походження дерева, які розміщують на нижній частині стовбура ялинки. Код на бирці можна перевірити на офіційному сайті Державного агентства лісових ресурсів України open.ukrforest.com. Якщо дерево не має жодних бирок або його коду немає в базі даних – воно нелегального походження.

Перевірте документи у продавця

У продавця мають бути накладна з лісництва та дозвільні документи на торгівлю.

Обирайте лише офіційні точки продажу

Легальні ярмарки ялинок зазвичай мають огороджену територію, лінійку для виміру розміру новорічного дерева та оприлюднену вартість погонного метра, режим роботи й інформацію про суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює продаж.

За незаконне вирубування, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Якщо ви бачите точки продажу ялинок без маркування або документів, ми закликаємо бути небайдужими та повідомляти про це поліцію за номером 102.

Крім того, можна скористатися іншими екологічними альтернативами:

Ялинка в горщику – це чудовий варіант для тих, хто має можливість висадитиїї після свят у своєму дворі. Вибираючи цей варіант, ви даруєте друге життя новому дереву.

Творчий підхід – створіть новорічне дерево з підручних предметів, прикрашайте гірляндами кімнатні рослини, створіть ялинку із книжок або прикрасьте живу на подвір'ї. Імпровізуйте!

А от штучна ялинка не є вдалою альтернативою. На перший погляд, це практичний варіант, але її екологічний слід значний: під час виготовлення пластику використовуються нафтопродукти та викопне паливо. Пластик потребує багато енергії. Рано чи пізно таку ялинку доведеться замінити, і поки ви радітимете новій, стара стане небезпечним відходом. Якщо ви все ж обрали штучну ялинку, використовуйте її максимально довго.

WWF-Україна нагадує: кожна ваша дія має значення, а вибір ялинки – це ще одна можливість підтримати збереження лісів. Легальні та екологічні рішення дозволяють створити свято, не завдаючи шкоди довкіллю.

Ліси – один з ключових напрямів роботи WWF. WWF-Україна спрямовує зусилля на скорочення темпів знеліснення, покращення практик управління лісами та збереження цінних лісів. Команда втілює проєкти з широких тем: ідентифікація та збереження пралісів, протидія незаконним вирубуванням, сталі практики ведення лісового господарства і трансформація лісової політики України. Місія лісового напряму WWF-Україна, яку організація реалізує з партнерами в усьому світі, – побудувати світ, багатий на широкі, сталі лісові ландшафти, які приносять користь біорізноманіттю, людям і клімату.

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