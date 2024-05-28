Як обрізати кущі помідорів, щоб стимулювати добрий урожай

Обрізання помідорів — життєво важлива частина процесу їхнього вирощування.

Правильне та своєчасне обрізання томатів — запорука гарного врожаю. На сторінці gardening_guys садівники розмістили простий покроковий посібник з обрізання кущів помідорів.

Перегляньте свої рослини

Перевірте рослини томатів і знайдіть старе листя під гронами плодів. Зазвичай це листя, яке розташоване ближче до землі і може виглядати старим або пожовклим.

Видаліть старе листя

Обережно видаліть старе листя, щоб запобігти будь-яким захворюванням і дозволити більшій кількості сонячного світла досягати плодів і нижніх частин рослини.

Як обрізати кущі помідорів / Фото: Credits

Обріжте бічні гілки

Знайдіть зайві бічні гілки, особливо ті, на яких немає квітів або плодів, і обріжте їх. Це спрямовує енергію рослини до частин, що виробляють плоди.

Заберіть зайве листя

Переконайтеся, що рослини не надто густі; це сприяє циркуляції повітря та впливу сонячного світла, що має вирішальне значення для розвитку томатів.

Викиньте зрізане листя

Після обрізки обов'язково приберіть зрізане листя і гілки, щоб вони не лежали на грядці. Це знижує ймовірність появи шкідників та хвороб.

Як обрізати кущі помідорів / Фото: Credits

Слідкуйте за здоров'ям рослин

Слідкуйте за рослинами томатів у міру їхнього зростання. Здорові, добре обрізані рослини краще пропускатимуть повітря та сонячне світло, що призведе до щедрого врожаю томатів.

Пам'ятайте, невелика турбота має велике значення. Регулярне обрізування не тільки допомагає виростити більш здорові помідори, але і запобігає багатьом поширеним садовим захворюванням.

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