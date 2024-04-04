Як обрізати різні види гортензій навесні: садівник показав, як все зробити правильно

Від того, який сорт гортензії у вас посаджений, залежить принцип обрізування.

Є дві категорії гортензій: одні цвітуть лише на старій деревині, інші – на новій. Вам потрібно вибрати принцип обрізування гортензії залежно від того, який її різновид росте у вашому саду.

The Mediterranean Gardener – досвідчений садівник – показав, як обрізати обидва види гортензій.

Коли обрізати гортензії

Весною дуже важливо вибрати правильний час для обрізання гортензій. Обрізати краще всього після того, як минула загроза заморозків. Стежте за погодою, а не за датою.

Як обрізати різні види гортензій навесні

Як обрізати гортензії, що цвітуть на старій деревині

Видаліть старі квіткові головки трохи вище за пару пуп'янків. Пуп'янки гортензії легко зриваються, тому обережно зрізайте гілки садовими ножицями. Видаліть всі тонкі і слабкі стебла навколо основи рослини і видаліть один або два найбільші і старі якомога нижче, щоб дати початок новим пагонам від основи. Вони виростуть протягом наступних кількох років і зацвітуть у майбутньому.

Як обрізати різні види гортензій навесні

Як обрізати гортензії, які цвітуть на молодих пагонах

Обріжте торішній приріст до здорової структури приблизно на висоті близько 30 см. Обрізайте так, щоб на кожному стеблі було кілька здорових бруньок.

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