Як очистити цеглу на зовнішньому фасаді будинку

Цегляні поверхні вважаються символом довговічності та витонченого стилю. Вони додають будинку шарму, створюють атмосферу надійності та затишку. Проте, навіть цей міцний матеріал з часом може забруднюватися.

Внутрішні цегляні стіни накопичують пил та кіптяву, а фасади зазнають впливу погодних умов, вологи, бруду та навіть моху. Як правильно доглядати цегляні поверхні, не пошкоджуючи їхню структуру, розповіло видання MarthaStewart.

Як часто потрібно чистити цеглу

Однією з головних переваг цегли є її невибагливість у догляді. Фактично, регулярне чищення необхідне скоріше з естетичних міркувань, аніж із практичних. Чиста цегла має доглянутий вигляд, робить будинок привабливішим, надає йому акуратного вигляду. Однак у деяких випадках очищення необхідне не лише для краси, а й для збереження міцності матеріалу. Наприклад, плями від сажі у каміні чи водорості та грибок на зовнішніх стінах можуть сигналізувати про надмірне накопичення вологи. А білі відкладення, відомі як висоли, можуть вказувати на проблеми з гідроізоляцією, що з часом здатні призвести до серйозних пошкоджень конструкції. Саме тому варто уважно слідкувати за станом цегляних стін і не відкладати чищення у разі появи забруднень.

Як очистити внутрішню цеглу

Якщо у вашому домі є цегляний камін, стіна або декоративні елементи, вони можуть потребувати періодичного догляду. Для цього вам знадобляться:

Відро з теплою водою

Губка для кладки

Щітка з м’якою щетиною

М’яке мило

Що робити:

Перед початком прибирання перевірте кладку на наявність тріщин або пошкоджень. Якщо ви помітили серйозні дефекти, спочатку усуньте їх. Приберіть меблі, які стоять поруч, щоб мати достатньо місця для роботи. Намочіть губку у теплій воді (для кращого ефекту можна додати кілька крапель м’якого мийного засобу) та обережно протріть цегляну поверхню. Якщо є особливо складні плями, обережно потріть їх щіткою з м’якою щетиною. Промийте цеглу чистою водою, використовуйте губку. Дайте поверхні висохнути природним чином або протріть сухою ганчіркою.

Як очистити зовнішню цеглу

Фасади будинків, викладені цеглою, постійно зазнають впливу сонця, дощу, снігу та вітру, а це з часом призводить до їхнього забруднення. Насамперед варто визначити тип плям, які вам потрібно видалити. Бруд і водорості можна легко змити, а ось іржаві плями чи сліди висолів потребують особливого підходу.

Вам знадобиться:

Мийка високого тиску (з насадкою 25 або 40 градусів)

Спеціальний засіб для чищення

Губка для кладки

Щітка з м’якою щетиною

Водовідштовхувальний засіб

Що робити:

Якщо є великі тріщини чи пошкодження, усуньте їх перед очищенням. Якщо ви використовуєте спеціальний мийний розчин, спочатку спробуйте його на непомітній ділянці. Видаліть найскладніші плями вручну за допомогою губки або щітки. Зволожте цеглу водою за низького тиску. Використовуйте пристрій на низьких обертах, щоб не пошкодити цеглу. Промийте поверхню чистою водою, дайте їй висохнути. За необхідності нанесіть гідрофобний засіб для запобігання накопиченню вологи та появі висолів у майбутньому.

Поради

Більшість сучасної цегли не потребує додаткового догляду, якщо використовується за призначенням. Проте, якщо у вас м’яка чи пориста цегла, варто подбати про її захист.

Рекомендується використовувати водовідштовхувальні засоби, які допоможуть запобігти проникненню вологи та зменшать ризик появи висолів і плям. Це особливо важливо для старих чи пористих видів цегли, таких як мексиканський саман або стара цегла.

Окрім того, якщо ви використовуєте мийку високого тиску, будьте обережні. Не наближайте насадку занадто близько до поверхні стіни, адже надмірний тиск може пошкодити структуру цегли, зробивши її вразливішою до вологи та забруднень у майбутньому.

Цегляні поверхні додають дому характеру, роблять його стильним і затишним. Завдяки правильному догляду вони залишатимуться чистими та привабливими протягом багатьох років. Очищення цегли не є складним процесом, але вимагає делікатного підходу. Дотримуючись порад експертів, ви зможете не лише повернути цегляним стінам їхній первісний вигляд, а й подовжити їхню довговічність. Ваш будинок заслуговує на турботу, а чиста та доглянута цегла може стати його найкращою візитівкою.

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