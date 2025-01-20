Як очистити духовку за допомогою харчової соди та оцту

Вашу духовку можна легко зробити блискучою без використання агресивних хімічних засобів. Харчова сода та оцет — це доступні та безпечні інгредієнти, які дозволять вам ефективно видалити навіть найстійкіші забруднення.

Видання Martha Stewart розповіло про корисні поради та надало інструкцію що робити тим, хто хоче дбайливо доглядати за духовкою.

Переваги використання натуральних інгредієнтів

Melissa Poepping, експертка з природного чищення та авторка книг, пояснює, що харчова сода та оцет — це чудова альтернатива звичайним засобам для чищення духовок. Вони не залишають шкідливих випарів, безпечні для поверхонь, які контактують із їжею та допомагають ефективно впоратися із застарілими плямами та жиром.

Окрім того, за її словами, для очищення духовки можна додати кілька крапель ефірної олії, наприклад, чайного дерева. Вона працює як природний знежирювач, а також додасть приємного аромату. Якщо ж оцтовий запах вас дратує, спробуйте використати лимонну олію.

Що знадобиться

Перед тим як розпочати чищення, підготуйте всі необхідні матеріали:

Харчова сода

Білий оцет

Рідина для миття посуду

Пензлик для нанесення пасти

Пластиковий скребок

М’які тканини

Рукавички та захисні окуляри

Алюмінієва фольга (для захисту внутрішніх елементів духовки)

Додатково можуть знадобитися:

Ефірна олія (для аромату)

Рушники (для промокання)

Стара зубна щітка (для використання у важкодоступних місцях)

Що робити

Змішайте 3/4 склянки харчової соди та 1/4 склянки теплої води до утворення пасти. Якщо бажаєте, додайте 2–3 краплі ефірної олії для аромату. Якщо у вас духовка велика чи дуже забруднена, зробіть більше пасти, дотримуючись пропорції 3:1. Перш за все, вийміть решітки з духовки. Замочіть їх у теплій воді з рідиною для миття посуду на кілька годин у раковині чи ванні, застеленій рушниками (це запобігатиме подряпинам). Потім потріть їх губкою, добре промийте та висушіть. Якщо решітки дуже забруднені, нанесіть на них пасту з харчової соди. Однак це варто робити лише на сталевих решітках, оскільки сода може знебарвити алюміній. Наносьте пасту пензликом, уникайте голих металевих поверхонь, дверцят духовки, освітлення та нагрівальних елементів. Для важкодоступних місць скористайтеся старою зубною щіткою. Щоб досягти найкращих результатів, залиште пасту на 12–24 години. Видаліть пасту пластиковим скребком, за потреби змочуючи її. Потім протріть внутрішню поверхню духовки вологою ганчіркою, доки всі залишки не зникнуть. Для очищення скла змішайте рівні частини води та білого оцту. Нанесіть суміш на дверцята духовки за допомогою м’якої тканини. Уникайте надмірного зволоження прокладки.

Як часто потрібно чистити духовку

Рекомендується проводити ретельне чищення духовки кожні кілька тижнів, залежно від частоти її використання. Якщо ж ви готуєте часто, варто мити духовку частіше.

Функція самоочищення може бути корисною, але не замінює регулярного догляду. Думайте про це як про невелику роботу, яка допомагає підтримувати вашу духовку у хорошому стані. Ви, ймовірно, витратили багато грошей на свою піч, тож чому б за нею не доглядати.

Очищення духовки за допомогою харчової соди та оцту — це простий та економічний спосіб підтримувати її в ідеальному стані. Дотримуючись цих порад, ви зможете легко впоратися навіть із найстійкішими забрудненнями без шкоди для свого здоров’я чи вашого приладу.

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