Як очистити дзеркала, без смуг і залишків ворсинок

Ймовірно, під час чищення дзеркал ви робите певні помилки, але ми маємо секрети, які допоможуть вам уникнути проблем та зроблять процес ефективнішим.

Видання Real Simple розповіло, як зробити дзеркала ідеально чистими без зайвих зусиль.

Типові помилки

Використання комерційного розчину для чищення. Хоча такі засоби справляються зі своєю роботою, існує простий та дешевший спосіб створити ефективний розчин вдома. Це дозволить уникнути використання зайвих хімікатів у вашій оселі та зменшити кількість пластику, який потрапляє на звалища.

Паперовий рушник і кругові рухи. Здається, це найпростіший спосіб, але саме він призводить до смуг і залишків ворсинок.

Підготовка

Очистіть раму

Спершу варто очистити раму дзеркала. Якщо ви зробите це після чищення самого дзеркала, можуть залишитися плями та вам доведеться починати спочатку.

Правильний очисник

Використовуйте саморобний розчин на основі оцту та води. Це екологічно, недорого та ефективно. Крім того, такий засіб запобігає запаренню дзеркала після приймання душу приблизно на тиждень.

Для виготовлення розчину змішайте 1 частину оцту з 1 частиною дистильованої води. Розпиліть його на дзеркало та дайте постояти хвилину перед витиранням.

Увага: не використовуйте оцет на кам'яних поверхнях або затирці, щоб уникнути їх пошкодження.

Інструменти

Замініть паперові рушники на безворсові тканини чи рушники з мікрофібри. Вони чудово збирають бруд і жир, не залишають ворсинок. Якщо ви використовуєте газету, обирайте старі екземпляри — вони містять менше чорнила.

Використання пароочисника

Якщо у вас є пароочисник із насадкою для ракеля, це один із найкращих способів очищення дзеркал. Пара видаляє бруд без хімікатів.

Як очистити дзеркало

Метод з оцтом

Змішайте розчин: 1 частина оцту + 1 частина дистильованої води.

Розпиліть: нанесіть розчин на тканину, щоб уникнути потрапляння засобу під покриття дзеркала.

Витріть: виконуйте рухи у формі “S” зверху вниз і уникайте кругових рухів.

Перевірте: огляньте дзеркало під різним освітленням, щоб переконатися у відсутності смуг.

Метод з харчовою содою (для плям від жорсткої води)

Зробіть пасту: змішайте рівні частини соди та води.

Нанесення: пасту слід накласти на пляму та залишити висихати.

Змивання: Використовуйте вологу тканину для видалення залишків пасти.

Уникайте агресивних хімікатів

Аміак може пошкодити тоновані дзеркала.

Відбілювач залишає смуги та тьмяність.

Мильні засоби створюють осад.

Натомість використовуйте оцет, перекис водню чи ізопропіловий спирт або засоби, розроблені спеціально для скла.

Часте очищення

Регулярне чищення — найкращий спосіб підтримувати дзеркала в ідеальному стані. Чим частіше ви їх очищуєте, тим менше часу на це витрачається.

Поради

Розпилюйте розчин на тканину, а не безпосередньо на дзеркало.

Використовуйте тканини, які не залишають ворсу.

Якщо у вас жорстка вода, запасіться дистильованою.

Завжди оглядайте дзеркало під різними кутами.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете без зусиль очистити дзеркала та насолоджуватися їхньою бездоганною чистотою.

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