Як очистити екран телевізора, щоб мати чітке зображення без смуг

Телевізор – це не лише вікно у світ розваг, а й предмет інтер’єру, який потребує догляду. Час від часу екран покривається пилом, на ньому з’являються відбитки пальців і дрібні плями, які можуть псувати якість зображення.

Щоб насолоджуватися ідеальною картинкою без смуг і плям, важливо знати, як правильно очищати екран і не завдати йому шкоди, про це розповіло видання RealSimple.

Основні правила очищення

Перед тим як розпочинати чищення, ознайомтеся з посібником користувача вашого телевізора. Виробники часто дають конкретні рекомендації щодо догляду за технікою, а їхнє недотримання може призвести до пошкодження чи анулювання гарантії.

Використання стандартних засобів для чищення скла є категорично забороненим для екранів телевізорів із плоским екраном. Вони містять агресивні речовини, такі як спирт і аміак, які можуть пошкодити поверхню панелі. Завжди уважно читайте склад очищувальних засобів, перш ніж використовувати їх на вашому телевізорі.

Як часто потрібно чистити телевізор

Щоб уникнути накопичення пилу та плям, телевізор рекомендується протирати хоча б раз на тиждень. Регулярне очищення не лише допомагає зберегти чіткість зображення, а й продовжує термін служби вашого пристрою. Крім того, варто негайно витирати будь-які відбитки пальців або забруднення, як тільки вони з’являться.

Як правильно очистити екран телевізора

Незалежно від того, чи це LCD, OLED, QLED або LED-екран, слід використовувати лише безпечні засоби для очищення та м’яку серветку з мікрофібри. Якщо під рукою немає спеціального засобу для чищення, можна скористатися дистильованою водою. Головне правило – ніколи не розпилювати рідину безпосередньо на екран, а наносити її на тканину.

Що вам знадобиться:

Серветка з мікрофібри;

Засіб для очищення екрана без спирту та аміаку чи дистильована вода.

Що робити:

Вимкніть телевізор. Перед тим як почати чищення, вимкніть телевізор і, за можливості, відключіть його від мережі. Це не лише убезпечить вас, а й дозволить краще побачити всі забруднення. Видаліть пил. Спочатку м’якою сухою серветкою з мікрофібри обережно протріть екран, щоб зняти пил. Це запобігає утворенню подряпин під час вологого очищення. Очистьте екран від забруднень. Змочіть серветку з мікрофібри невеликою кількістю спеціального засобу для чищення чи дистильованої води та протріть екран легкими рухами вперед-назад. Уникайте кругових рухів, оскільки вони можуть сприяти утворенню смуг. Видаліть складні плями. Якщо на екрані залишилися плями чи жирні відбитки пальців, протріть їх злегка вологою серветкою з мікрофібри, застосовуйте мінімальний тиск. Висушіть екран. Дайте телевізору повністю висохнути перед увімкненням, щоб уникнути потрапляння вологи в електроніку. Це займає близько 15-20 хв.

Як очистити телевізор із електронно-променевою трубкою (CRT)

Старі моделі телевізорів можна очищати спиртовим розчином, оскільки їхні екрани менш чутливі.

Що вам знадобиться:

Спирт;

Дистильована вода;

Серветка з мікрофібри.

Що робити:

Вимкніть та відключіть телевізор від мережі.

Змішайте рівні частини спирту та теплої дистильованої води.

Змочіть м’яку тканину у розчині та акуратно протріть екран.

Дайте телевізору висохнути перед повторним увімкненням.

Як почистити пульт дистанційного керування

Пульт часто залишається поза увагою, хоча на ньому накопичується велика кількість бактерій.

Вам знадобиться:

Дезінфекційні серветки

Що робити:

Вийміть батарейки. Протріть усі кнопки та корпус серветкою, приділяйте особливу увагу проміжкам між кнопками. Дайте пульту повністю висохнути перед повторним використанням.

Поширені запитання

Чи безпечно чистити телевізор водою з-під крана?

Небажано, оскільки у воді можуть міститися мінерали, які залишають плями. Краще використовувати дистильовану воду.

Що станеться, якщо натискати на екран занадто сильно?

Це може пошкодити пікселі та залишити сліди на поверхні. Завжди протирайте легкими рухами без зайвого тиску.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви збережете телевізор у бездоганному стані та зможете насолоджуватися якісним зображенням довгі роки.

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