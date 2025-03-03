Як очистити пательню з антипригарним покриттям: дієві поради

Антипригарні пательні стали незамінними на сучасних кухнях, адже вони дозволяють готувати з мінімальною кількістю олії чи вершкового масла, а їхнє очищення значно легше, ніж у звичайного посуду. Проте для того, щоб цей кухонний атрибут слугував якомога довше, необхідно знати основні правила догляду за ним.

Видання MarthaStewart розповіло, що неправильне миття та використання абразивних засобів можуть пошкодити поверхню та зруйнувати антипригарний шар.

Необхідні матеріали

Перш ніж розпочинати очищення, переконайтеся, що у вас є:

М’який засіб для миття для посуду

Тепла вода

М’яка губка чи ганчірка

Сухий рушник

Харчова сода (за необхідності)

Як правильно очистити антипригарну пательню

Завдяки спеціальному покриттю, антипригарні сковорідки легко мити. Головне – уникати різких перепадів температури та агресивних мийних засобів.

Дайте пательні охолонути. Якщо ви тільки що приготували страву, зачекайте, поки посуд охолоне до кімнатної температури. Гарячу пательню не можна занурювати у холодну воду – це може спричинити її деформацію. Нанесіть м’який мийний засіб. Збризніть сковороду рідким мийним засобом, рівномірно розподіливши його по всій поверхні. Обережно потріть м’якою губкою. Використовуйте губку чи м’яку ганчірку, щоб акуратно прибрати залишки їжі. Не використовуйте металеві щітки чи абразивні губки, адже вони можуть подряпати покриття. Ретельно промийте теплою водою. Переконайтеся, що вся мильна піна повністю змита. Просушіть пательню. Залиште її висихати на повітрі чи витріть насухо рушником, щоб запобігти утворенню вологи, яка може спричинити появу іржі.

Як позбутися пригорілих залишків їжі

Навіть на антипригарних сковорідках час від часу можуть з’являтися стійкі залишки їжі. Якщо це сталося, харчова сода стане вашим надійним помічником.

Замочіть пательню у теплій мильній воді на 15-30 хв. Очистіть залишки їжі за допомогою м’якої щітки чи губки. Приготуйте пасту з харчової соди. Змішайте рівні частини соди та води, нанесіть суміш на забруднені місця та залиште на 10-15 хв. Обережно потріть. Використовуючи губку чи щітку з м’якою щетиною, видаліть залишки забруднень. Промийте теплою водою та висушіть рушником або залиште сохнути природним шляхом.

Що не можна використовувати

Деякі засоби та інструменти можуть назавжди зіпсувати антипригарне покриття.

Металеві прилади . Металеві лопатки, ложки чи виделки можуть залишати подряпини на покритті та поступово руйнувати його.

. Металеві лопатки, ложки чи виделки можуть залишати подряпини на покритті та поступово руйнувати його. Абразивні мийні засоби. Потужні порошки та агресивні хімікати можуть роз’їдати антипригарний шар.

Сталева губка чи жорсткі скребки. Використання таких засобів може зробити поверхню шорсткою та непридатною для використання.

Як правильно доглядати за антипригарним посудом

Щоб пательня з антипригарним покриттям служила вам якомога довше, дотримуйтеся простих правил:

Готуйте на помірному вогні. Занадто висока температура може пошкодити покриття.

Мийте вручну. Навіть якщо виробник дозволяє миття у посудомийній машині, краще мити пательню вручну – це допоможе зберегти покриття.

Правильне зберігання. Якщо у вас кілька антипригарних сковорідок, не складайте їх одну в одну без прокладки – використовуйте м’яку тканину, щоб уникнути подряпин.

Використовуйте лише дерев’яний чи силіконовий посуд. Це допоможе уникнути пошкоджень.

Догляд за антипригарною сковородою не потребує багато часу, але правильні методи очищення та догляду можуть значно подовжити термін її використання. Використовуйте лише м’які губки, не перегрівайте пательню та уникайте агресивних засобів, тоді ваш улюблений кухонний помічник прослужить вам багато років.

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