Як очистити пральну машину з боковим завантаженням, щоб позбутися запаху та цвілі

Прання білизни є важливою частиною домашнього побуту, проте багато хто забуває про догляд за самою пральною машиною.

Особливо це стосується моделей із переднім завантаженням, які через свою конструкцію можуть накопичувати вологу, залишки мийних засобів та бруд, це призводить до появи неприємного запаху та цвілі. Щоб уникнути цих проблем, необхідно регулярно проводити чистку пральної машини, про це розповіло видання Martha Stewart.

Важливість очищення пральної машини

Пральна машина працює з водою, це створює ідеальне середовище для розвитку бактерій, цвілі та грибків. Крім того, залишки мийних засобів і кондиціонерів можуть накопичуватися на внутрішніх поверхнях, спричиняти появу поганого запаху та зниження ефективності прання. Регулярне очищення не тільки запобігає цим проблемам, а й продовжує термін служби пристрою.

Необхідні матеріали

Харчова сода

Білий оцет

Відбілювач (за необхідності)

Серветка з мікрофібри

Зубна щітка

Щітка з м’яким або нейлоновим ворсом

Вода

Розпилювач

Таблетки для чищення пральної машини (необов’язково)

Інструкція

Видаліть сміття. Відкрийте дверцята пральної машини та перевірте, чи немає у ній волосся, ворсинок або інших забруднень. Видаліть їх вручну чи за допомогою вологої ганчірки. Очистьте гумову прокладку. Саме тут найчастіше накопичується вода та з’являється пліснява. Відтягніть ущільнювач та перевірте, чи немає там забруднень. Збризніть його розчином білого оцту (чи сумішшю оцту та соди) та протріть сухою тканиною. Для важкодоступних місць використовуйте зубну щітку. Очищення барабана. Додайте 2 склянки білого оцту безпосередньо у барабан машини та запустіть цикл прання з гарячою водою (без білизни). Якщо у вас є таблетки для чищення пральних машин, можна використати їх замість оцту та вибрати цикл "Чиста пральна машина". Видалення цвілі. Якщо всередині пральної машини є сліди цвілі, обробіть їх розчином відбілювача (1 частина відбілювача на 10 частин води) за допомогою щітки. Важливо: не змішуйте відбілювач і оцет, оскільки їхня реакція може спричинити виділення шкідливих газів. Очищення диспенсерів і фільтрів. Витягніть контейнер для мийних засобів та промийте його під проточною водою. Якщо там є залишки порошку чи кондиціонера, використовуйте губку чи зубну щітку. Також не забудьте очистити фільтр зливу, оскільки в ньому можуть накопичуватися волосся та сміття. Завершальне очищення. Після завершення всіх процедур протріть внутрішні поверхні машини сухою серветкою, щоб видалити залишки вологи.

Як часто потрібно очищувати пральну машину

Рекомендується проводити глибоке очищення пральної машини щонайменше раз на місяць або після 30 прань. Це допоможе уникнути появи неприємного запаху та підтримувати машину у справному стані.

Ознаки того, що вашу пральну машину потрібно очистити

Затхлий чи пліснявий запах від пральної машини

Чиста білизна все одно має неприємний запах

Видимі сліди цвілі чи бруд у барабані чи на ущільнювачі

Залишки мийних засобів у контейнері після прання

Поради

Тримайте внутрішні поверхні сухими. Регулярно протирайте гумову прокладку, барабан та дверцята, щоб уникнути накопичення вологи.

Залишайте дверцята відчиненими. Це дозволяє повітрю циркулювати всередині машини та запобігає розвитку цвілі.

Регулярно очищуйте диспенсери та фільтри. Дозатор мийних засобів та фільтр зливу слід промивати хоча б раз на два тижні.

Використовуйте правильну кількість мийного засобу. Надмірна кількість порошку чи кондиціонера сприяє утворенню нальоту на внутрішніх деталях машини.

Додавайте оцет до прання. Час від часу можна додавати пів склянки оцту під час прання білизни, щоб запобігти появі запаху та осаду у барабані.

Перевіряйте зливний отвір. Якщо вода зливається повільно чи залишає калюжі, можливо, зливний отвір забитий. Регулярно перевіряйте його та очищуйте за необхідності.

Очищення пральної машини з переднім завантаженням – це важлива процедура, яка не тільки усуває неприємні запахи, а й запобігає утворенню цвілі та бактерій. Дотримуючись регулярного догляду та профілактичних заходів, ви зможете зберегти свою машину у відмінному стані на довгі роки та забезпечити свіжість вашого одягу після кожного прання.

Ми також писали про те, як правильно мити пральну машинку та чи треба це робити.

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