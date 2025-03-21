Як очистити пральну машину з верхнім завантаженням: корисні поради

Навіть якщо ми перемо майже щодня, легко забути, що сама пральна машина теж потребує регулярного догляду. Залишки мийного засобу, ворсинки та навіть цвіль можуть накопичуватися всередині, створювати неприємний запах і знижувати ефективність роботи.

Видання Martha Stewart розповіло, як почистити пральну машину з верхнім завантаженням. Якщо ваша машина більше не залишає одяг таким же чистим і бездоганно свіжим, як раніше, можливо, її просто потрібно почистити. Гарна новина – це набагато легше, ніж здається.

Як часто потрібно чистити пральну машину

Чищення пральної машини з верхнім завантаженням є важливою частиною технічного обслуговування приладу і його слід виконувати принаймні один раз на кожні 30 прань.

Регулярне очищення запобігає накопиченню бруду, залишків мийного засобу та неприємних запахів, які можуть вплинути на продуктивність машини. Для оптимального догляду використовуйте спеціальні таблетки для чищення пральних машин або рідкий відбілювач раз на місяць. Також слід протирати важливі ділянки, такі як кришка та дозатор мийного засобу, щоб підтримувати чистоту.

Необхідні матеріали

Таблетки для чищення пральної машини чи рідкий хлорний відбілювач

Тепла вода з милом

Чиста, м’яка тканини чи губка

Рідкий засіб для прання

Рушник

Маленька миска чи контейнер

Інструкція з експлуатації

Покрокове очищення

Підготуйте машину, вийнявши всі предмети з барабана та переконавшись, що він порожній. Оберіть засіб для чищення – покладіть таблетку для очищення у барабан або налийте 250 мл рідкого відбілювача безпосередньо у кошик. Переконайтеся, що ваша машина сумісна з відбілювачем, перевірте інструкцію. Запустіть машину – оберіть цикл очищення, якщо він передбачений. Якщо ні, виберіть програму для об’ємних речей та теплу воду. Запустіть додатковий цикл полоскання, щоб усунути залишки мийного засобу чи відбілювача. Протріть поверхні вологою ганчіркою, особливо навколо дозатора та кришки. Дайте машині висохнути – залиште кришку відкритою, щоб уникнути накопичення вологи та утворення цвілі.

Частини машини, про які не треба забувати

Верхня частина барабана, де мийний засіб може залишати наліт.

Дозатор пом’якшувача тканини, який встановлений на мішалці.

Для очищення дозатора:

Зніміть його та розділіть на складові частини. Замочіть у розчині теплої води з мийним засобом і відбілювачем. Очистьте щіткою з м’якою щетиною, промийте та поверніть на місце.

Ознаки, що машина потребує очищення

Навіть якщо ви регулярно доглядаєте за своєю машиною, можуть з’явитися ознаки, які вказують на те, що вона потребує додаткового очищення:

Неприємний запах

Видимі залишки мила чи цвілі

Надлишок мильної піни

Зниження ефективності прання

Якщо ви помітили один із цих "симптомів", якомога швидше проведіть очищення. Щоб зменшити необхідність частого очищення, звертайте увагу на:

Протирайте важливі ділянки вологою тканиною після кожного прання.

Тримайте барабан сухим, залишайте кришку відкритою після використання.

Не перевантажуйте машину – це зменшить накопичення залишків мийного засобу.

Дотримуйтеся вказівок виробника, щоб уникнути пошкоджень.

Екологічний підхід до очищення

Для тих, хто прагне екологічнішого догляду, замість відбілювача можна використовувати природні засоби:

Оцет і сода – 2 склянки білого оцту під час першого циклу очищення та ½ склянки харчової соди під час другого.

Лимонна кислота – чудово бореться з вапняним нальотом і цвіллю.

Пральна машина – це незамінний помічник у кожному домі і її чистота має велике значення. Регулярний догляд допоможе не лише зберегти свіжість білизни, а й подовжити термін служби самого пристрою. Дотримуйтеся простих рекомендацій і ваша пральна машина завжди працюватиме на максимум.

Ми також писали про те, як правильно мити пральну машинку та чи треба це робити.

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