Як оформити квартиру в скандинавському стилі: 5 простих правил

Почувши про скандинавський інтер'єр, багато хто насамперед уявляє собі напівпорожню квартиру з білими стінами, але це не єдина риса цього стилю.

Скандинавський дизайн — це детально продуманий, зручний і відносно дешевий інтер'єр, який може дозволити собі кожен.

Говорячи про Скандинавію, багато хто має на увазі три країни Північної Європи: Норвегію, Швецію і Данію. Але іноді, попри культурний та історичний розрив, до цього списку люблять додавати Фінляндію, Ісландію і Гренландію. Саме в цих холодних країнах в середині ХХ століття, через стрімкий розвиток і переосмислення дизайну, зародився так званий скандинавський стиль.

Щоб ви могли створити вдома таку затишну атмосферу Скандинавії, ми зібрали п'ять правил, яких потрібно дотримуватися.

1. Стіни

Головною відмінною рисою в скандинавському дизайні є колір стін — вони завжди повинні бути світлими. Це можуть бути білі або сірі відтінки. Причина цього вибору кольору дуже проста — мешканці холодних країн хотіли наповнити свій будинок світлом. Тому скандинави почали активно використовувати в оздобленні стін і стелі саме цей прийом.

Часто гарним акцентом на таких ідеально відштукатурених і світлих стінах є картини. Використовуються великі чорні або дерев'яні рамки — вони надають інтер'єру потрібної глибини.

2. Підлога

Під час вибору підлоги для скандинавського дизайну в ідеалі використовувати натуральний паркет, але якщо все ж ви зупинилися на ламінаті, то найкраще віддавати перевагу тим його видам, які максимально імітують дерев'яну дошку.

А щоб надати затишку, часто в скандинавському стилі прийнято класти на підлогу красиве килимове покриття. Килими в такому інтер'єрі найкраще вибирати не надто великі, яскраві, з максимально простим декором: прямі лінії, геометричний принт, однотонність.

3. Меблі

Якщо говорити про меблі в скандинавському інтер'єрі, то головним його синонімом буде слово "мінімалізм". Всі меблі зазвичай скромні: однотонні, часто на ніжках, з прямими лініями, дерев'яні або з імітацією під дерево.

4. Декор

Під час вибору декору для дому в цьому стилі ви отримаєте величезне задоволення, адже тут переважно використовують багато дрібних деталей, та водночас не захаращують простір. Наприклад, ідеально впишуться в такий інтер'єр різні подушки, скляні вази, рамки, дзеркала. Часто під час вибору подібних речей можна не стримувати себе і купувати найяскравіші варіанти. Кольоровий декор буде мати цікавий вигляд на тлі білосніжних стін і добре контрастуватиме з ними.

Але кольори повинні бути дуже простими: синій, глибокий зелений, ніжні пастельні відтінки. Головне правило — кольори повинні бути максимально природними.

5. Текстиль

Під час декорування свого дому в скандинавському стилі зверніть увагу на текстиль. За можливості вибирайте максимально натуральні матеріали, вони й вигляд мають приємніший, і екологічні. Іноді вікна залишають максимально відкритими, використовуючи світлі тюлі та штори. Такий прийом робить кімнату ще світлішою і просторішою, а це особливо актуально для маленьких квартир.

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