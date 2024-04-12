Як омолодити жимолость: садовий експерт поділився простим методом обрізання

Жимолость – прекрасна довгоквітуча кучерява рослина, яка тішить нас прекрасними жовтими, білими й рожевими квітами з неповторним ароматом, а також ягодами, які приваблюють до нашого саду птахів.

Якщо ваша жимолость стала не дуже привабливою на вигляд – оголила деревне стебло і нависає неохайною шапкою над альтанкою або парканом, – вам треба діяти радикально.

The Mediterranean Gardener – досвідчений садівник – показав, як омолодити жимолость.

Просто зараз, у середині квітня, ми можемо обрізати всі рослини до 60 см. Не бійтеся вчинити з ними надто радикально: садівник стверджує, що рослина відповість вам безліччю нових пагонів.

Потім ви можете вибрати найміцніші та найкраще розташовані стебла, щоб відтворити каркас, який закриває решітку, яку ви хочете заплести, або опорну конструкцію.

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